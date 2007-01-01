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*Lion's Share*



2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

5 июн 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

18 окт 2011 : 		 LION'S SHARE продолжают работу над альбомом

9 май 2011 : 		 LION'S SHARE исполнили песню в честь DIO

19 авг 2010 : 		 Басист LION'S SHARE покинул коллектив

12 июл 2010 : 		 LION'S SHARE исполнили каверы BLACK SABBATH и DIO

17 май 2010 : 		 LION'S SHARE о смерти DIO

1 апр 2009 : 		 Новое видео LION'S SHARE

17 фев 2009 : 		 Новая песня LION'S SHARE

26 янв 2009 : 		 Доступна обложка нового альбома LION'S SHARE

24 ноя 2008 : 		 Стал известен трек лист нового альбома LION'S SHARE

13 янв 2008 : 		 LION'S SHARE работают над новым концептуальным альбомом

9 окт 2007 : 		 Новый альбом LION'S SHARE выйдет в Японии в ноябре

26 май 2007 : 		 Сэмплы с нового альбома LION\'S SHARE

22 май 2007 : 		 Дебют нового состава LION's SHARE

10 апр 2007 : 		 LION'S SHARE снимут видео на песню 'The Edge Of The Razor'

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|||| 2 сен 2017

Видео с текстом от LION'S SHARE

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LION'S SHARE опубликовали официальное видео с текстом на "The Lion's Trial", в записи которой принимал участие оригинальный клавишник команды, Kay Backlund.

LION'S SHARE Rejoined By Original Keyboardist For New Single






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