Фраза, имя группы
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все новости группы
Lion's Share
2 сен 2017
:
Видео с текстом от LION'S SHARE
5 июн 2017
:
Видео с текстом от LION'S SHARE
18 окт 2011
:
LION'S SHARE продолжают работу над альбомом
9 май 2011
:
LION'S SHARE исполнили песню в честь DIO
19 авг 2010
:
Басист LION'S SHARE покинул коллектив
12 июл 2010
:
LION'S SHARE исполнили каверы BLACK SABBATH и DIO
17 май 2010
:
LION'S SHARE о смерти DIO
1 апр 2009
:
Новое видео LION'S SHARE
17 фев 2009
:
Новая песня LION'S SHARE
26 янв 2009
:
Доступна обложка нового альбома LION'S SHARE
24 ноя 2008
:
Стал известен трек лист нового альбома LION'S SHARE
13 янв 2008
:
LION'S SHARE работают над новым концептуальным альбомом
9 окт 2007
:
Новый альбом LION'S SHARE выйдет в Японии в ноябре
26 май 2007
:
Сэмплы с нового альбома LION\'S SHARE
22 май 2007
:
Дебют нового состава LION's SHARE
10 апр 2007
:
LION'S SHARE снимут видео на песню 'The Edge Of The Razor'
2 сен 2017
Видео с текстом от LION'S SHARE
LION'S SHARE опубликовали официальное видео с текстом на "The Lion's Trial", в записи которой принимал участие оригинальный клавишник команды, Kay Backlund.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).