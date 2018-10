сегодня



Видео с текстом TOM MORELLO Гитарист Rage Against The Machine и Prophets Of Rage Tom Morello записал трек-посвящение бывшему коллеге по группе Audioslave Крису Корнеллу. Видео с текстом на песню "Every Step That I Take" можно увидеть ниже.













+0 -1









просмотров: 125