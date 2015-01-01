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*Nordic Union*



10 окт 2018 : 		 Новое видео NORDIC UNION

31 авг 2018 : 		 Новая песня NORDIC UNION

21 июл 2018 : 		 Новый альбом NORDIC UNION выйдет осенью

12 фев 2016 : 		 EPK от NORDIC UNION

21 янв 2016 : 		 Новое видео NORDIC UNION

17 дек 2015 : 		 Новая песня NORDIC UNION

11 дек 2015 : 		 Новая песня NORDIC UNION

23 ноя 2015 : 		 Семплы новых песен NORDIC UNION

14 ноя 2015 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS в NORDIC UNION

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Новое видео NORDIC UNION

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"Because Of Us", новое видео группы NORDIC UNION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Second Coming", выходящего 9 ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. My Fear & My Faith
02. Because Of Us
03. It Burns
04. Walk Me Through The Fire
05. New Life Begins
06. The Final War
07. Breathtaking
08. Rock's Still Rolling
09. Die Together
10. The Best Thing I Never Had
11. Outrun You

NORDIC UNION Featuring PRETTY MAIDS Singer RONNIE ATKINS Streaming вЂњBecause Of UsвЂќ Video






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