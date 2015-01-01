Новое видео NORDIC UNION

"Because Of Us", новое видео группы NORDIC UNION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Second Coming", выходящего 9 ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. My Fear & My Faith
02. Because Of Us
03. It Burns
04. Walk Me Through The Fire
05. New Life Begins
06. The Final War
07. Breathtaking
08. Rock's Still Rolling
09. Die Together
10. The Best Thing I Never Had
11. Outrun You
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