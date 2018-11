сегодня



Новое видео NORDIC UNION "It Burns", новое видео группы NORDIC UNION, в состав которой входят вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins и лидер ECLIPSE Erik Martensson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Second Coming", выходящего 9 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. My Fear & My Faith

02. Because Of Us

03. It Burns

04. Walk Me Through The Fire

05. New Life Begins

06. The Final War

07. Breathtaking

08. Rock's Still Rolling

09. Die Together

10. The Best Thing I Never Had

11. Outrun You



























