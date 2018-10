сегодня



Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет зимой Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (lead vocals, guitars, keyboards), Mike Portnoy (drums, vocals), Randy George (bass), Bill Hubauer (keyboards, vocals), Eric Gillette (guitars, vocals), выпустит двойной CD, получивший название "The Great Adventure", 25 января на Radiant Records. Альбом будет доступен в варианте двойного диска, двойного диска с DVD с закулисными съемками о создании альбома и на тройном виниле.















+0 -0









просмотров: 182