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*Full House Brew Crew*



16 окт 2018 : 		 Новая песня FULL HOUSE BREW CREW

14 июл 2018 : 		 Басист ROTTING CHRIST в FULL HOUSE BREW CREW

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Новая песня FULL HOUSE BREW CREW

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"Hollow God", новая песня группы FULL HOUSE BREW CREW, в состав которой входит басист ROTTING CHRIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Me Against You", выход которого запланирован на 16 ноября на OAR! Rock Of Angels Records:

"Cannot Be Judged"
"Me Against You"
"No One’s Safe"
"Hollow God"
"Bury Me"
"When I Crossed That Door!"
"Hard To Tell"
"Not Again"
"Bring The Chaos"
"Another Life"
"The Undisputed"

FULL HOUSE BREW CREW Featuring ROTTING CHRIST Bassist To Release Me Against You Album In November; "Hollow God" Lyric Video Streaming







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