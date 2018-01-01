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Новая песня FULL HOUSE BREW CREW
"Hollow God", новая песня группы FULL HOUSE BREW CREW, в состав которой входит басист ROTTING CHRIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Me Against You", выход которого запланирован на 16 ноября на OAR! Rock Of Angels Records:
"Cannot Be Judged"
"Me Against You"
"No One’s Safe"
"Hollow God"
"Bury Me"
"When I Crossed That Door!"
"Hard To Tell"
"Not Again"
"Bring The Chaos"
"Another Life"
"The Undisputed"
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