сегодня



Новая песня DEF-CON-ONE Группа DEF-CON-ONE, в состав которой входит бывший участник VENOM и MPIRE OF EVIL Antony "Antton" Lant (брат вокалиста VENOM Conrad "Cronos" Lant), выпустила новый сингл "Martyr To The New Blood", сведение которого проводил Andy Mallaby, басист группы OSIAH. Этот трек будет включен в пока не имеющий название новый диск коллектива.















+0 -0









просмотров: 71