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*Def-Con-One*



2 ноя 2018 : 		 Новая песня DEF-CON-ONE

7 авг 2017 : 		 Новый альбом DEF-CON-ONE доступен для прослушивания

14 апр 2017 : 		 DEF-CON-ONE нашли новых участников

9 сен 2016 : 		 Кавер-версия SEX PISTOLS от DEF-CON-ONE

2 ноя 2015 : 		 Концертный релиз DEF CON ONE выйдет в ноябре

23 дек 2013 : 		 Новый альбом DEF-CON-ONE выйдет в феврале

18 мар 2013 : 		 DEF-CON-ONE готовы к студийной работе

6 апр 2012 : 		 DEF-CON-ONE на SCARLET RECORDS

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Новая песня DEF-CON-ONE

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Группа DEF-CON-ONE, в состав которой входит бывший участник VENOM и MPIRE OF EVIL Antony "Antton" Lant (брат вокалиста VENOM Conrad "Cronos" Lant), выпустила новый сингл "Martyr To The New Blood", сведение которого проводил Andy Mallaby, басист группы OSIAH. Этот трек будет включен в пока не имеющий название новый диск коллектива.



DEF CON ONE Feat. Ex-VENOM Drummer ANTTON LANT: New Lineup Announced, 'Martyr To The New Blood' Single Released




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