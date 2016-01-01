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*Living Colour*



30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

21 апр 2018 : 		 LIVING COLOUR исполнили песню Принса

21 янв 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

18 авг 2017 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

4 авг 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

8 июн 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

22 май 2017 : 		 LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

13 май 2017 : 		 Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью

14 фев 2017 : 		 COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST

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19 авг 2016 : 		 Новый ЕР LIVING COLOUR выйдет осенью

11 июн 2016 : 		 LIVING COLOUR в акустике

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Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

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Вокалист LIVING COLOUR Corey Glover даст серию эксклюзивных выступлений в начале ноября, в рамках которых отметит двадцатилетний юбилей дебютного сольного альбома "Hymns".



LIVING COLOUR Frontman Celebrates 20th Anniversary Of His Debut Solo Album, 'Hymns'



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