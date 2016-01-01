30 окт 2018



Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома Вокалист LIVING COLOUR Corey Glover даст серию эксклюзивных выступлений в начале ноября, в рамках которых отметит двадцатилетний юбилей дебютного сольного альбома "Hymns".











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