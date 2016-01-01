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*Living Colour*



21 янв 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

18 авг 2017 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

4 авг 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

8 июн 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

22 май 2017 : 		 LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

13 май 2017 : 		 Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью

14 фев 2017 : 		 COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST

27 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

14 сен 2016 : 		 Новое видео LIVING COLOUR

19 авг 2016 : 		 Новый ЕР LIVING COLOUR выйдет осенью

11 июн 2016 : 		 LIVING COLOUR в акустике

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Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

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Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR, состоявшегося в рамках польского фестиваля Woodstock, доступно для просмотра ниже:

"Middle Man"
"Type"
"Ignorance Is Bliss"
"Desperate People"
"Sunshine Of Your Love" (Cream cover)
"Love Rears Its Ugly Head"
"Tomorrow Never Knows" (The Beatles cover)
"Go Away"
"Time's Up"
"Cult Of Personality"

Encore:

"Should I Stay Or Should I Go" (The Clash cover)

LIVING COLOUR Live At Poland's Woodstock 2016; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming



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