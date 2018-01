21 янв 2018



Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR, состоявшегося в рамках польского фестиваля Woodstock, доступно для просмотра ниже:



"Middle Man"

"Type"

"Ignorance Is Bliss"

"Desperate People"

"Sunshine Of Your Love" (Cream cover)

"Love Rears Its Ugly Head"

"Tomorrow Never Knows" (The Beatles cover)

"Go Away"

"Time's Up"

"Cult Of Personality"



Encore:



"Should I Stay Or Should I Go" (The Clash cover)









