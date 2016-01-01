Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR
Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR, состоявшегося в рамках польского фестиваля Woodstock, доступно для просмотра ниже:
"Middle Man"
"Type"
"Ignorance Is Bliss"
"Desperate People"
"Sunshine Of Your Love" (Cream cover)
"Love Rears Its Ugly Head"
"Tomorrow Never Knows" (The Beatles cover)
"Go Away"
"Time's Up"
"Cult Of Personality"
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