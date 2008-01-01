Новый альбом WHITECHAPEL выйдет весной

Американская дэт металл группа WHITECHAPEL выпустит новую работу, получившую название "The Valley", 29 марта на Metal Blade Records. Продюсером материала был Mark Lewis (CANNIBAL CORPSE, THE BLACK DAHLIA MURDER), а за оформление отвечали Branca Studio.
01. When A Demon Defiles A Witch
02. Forgiveness Is Weakness
03. Brimstone
04. Hickory Creek
05. Black Bear
06. We Are One
07. The Other Side
08. Third Depth
09. Lovelace
10. Doom Woods
Первый сингл из этого релиза, Brimstone, доступен для прослушивания ниже.
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