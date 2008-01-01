Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [57]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [34]
*Новое видео SLIPKNOT [29]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [28]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [28]
*
[= ||| все новости группы



*Whitechapel*



2 ноя 2018 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет весной

16 авг 2017 : 		 Переиздание WHITECHAPEL выйдет осенью

26 окт 2016 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

24 июн 2016 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

27 май 2016 : 		 Вокалист WHITECHAPEL: «Металл стал похож на модный конкурс»

19 май 2016 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

28 апр 2016 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет в июне

8 янв 2016 : 		 WHITECHAPEL приступили к записи

27 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD WHITECHAPEL

8 окт 2015 : 		 Концертный релиз WHITECHAPEL выйдет в октябре

27 фев 2015 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

13 июн 2014 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 май 2014 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

28 апр 2014 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL доступен для прослушивания

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

20 мар 2014 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

4 мар 2014 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

27 фев 2014 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет в апреле

20 янв 2014 : 		 WHITECHAPEL собирают деньги на издание DVD

29 сен 2013 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

16 авг 2013 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

7 ноя 2012 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

29 сен 2012 : 		 Видео с выступления WHITECHAPEL

23 июл 2012 : 		 Гитарист WHITECHAPEL о вокалисте LAMB OF GOD

28 июн 2012 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

1 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WHITECHAPEL

23 апр 2012 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL выйдет в июне

26 янв 2012 : 		 WHITECHAPEL записывают новый альбом

5 окт 2011 : 		 WHITECHAPEL выпускают мини-альбом "Recorrupted"

29 сен 2011 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

8 фев 2011 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

5 янв 2011 : 		 WHITECHAPEL расстались с ударником

4 окт 2010 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

18 июн 2010 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

5 июн 2010 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL доступен для прослушивания

20 май 2010 : 		 Новая песня WHITECHAPEL

5 апр 2010 : 		 Подробности о новом альбоме WHITECHAPEL

17 дек 2009 : 		 WHITECHAPEL готовятся к студии

10 июн 2009 : 		 Новое видео от WHITECHAPEL

20 июн 2008 : 		 WHITECHAPEL: новый клип в сети

17 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме WHITECHAPEL

| - |
|||| 2 ноя 2018

Новый альбом WHITECHAPEL выйдет весной

*
zoom
*
* *
Американская дэт металл группа WHITECHAPEL выпустит новую работу, получившую название "The Valley", 29 марта на Metal Blade Records. Продюсером материала был Mark Lewis (CANNIBAL CORPSE, THE BLACK DAHLIA MURDER), а за оформление отвечали Branca Studio.

01. When A Demon Defiles A Witch

02. Forgiveness Is Weakness

03. Brimstone

04. Hickory Creek

05. Black Bear

06. We Are One

07. The Other Side

08. Third Depth

09. Lovelace

10. Doom Woods

Первый сингл из этого релиза, Brimstone, доступен для прослушивания ниже.



WHITECHAPEL To Release 'The Valley' Album In March






Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 228

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
U.D.O. Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,61788392066956    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом