Видео с текстом от JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD
Бывший вокалист KYUSS John Garcia выпустит одноименную дебютную работу с коллективом JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD, четвертого января на Napalm Records. Продюсером материала был никто иной как Chris Goss, ранее работавший с KYUSS и QUEENS OF THE STONE AGE.
Видео с текстом на композицию "Chicken Delight" доступно ниже.
«После года серьезного стресса, начала работ над собственной студии, закрытия, найма и увольнений, драма закончилась. Спасибо виртуозным пальцам Chris'a, запись готова.
Пока неясно, рискну ли я еще раз окунуться в подобное, так что пока только так. Встречайте дебютный альбом JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD с четвертого января и в туре в его поддержку.
Шоу в Вегасе будет моим единственным в США и должно быть особенным. Спасибо всем за поддержку, именно вы та причина, по которой я иду вперед! Всем охапки моей любви!»
ein schwein
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