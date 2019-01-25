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*Kane Roberts*



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Новая песня KANE ROBERTS

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KANE ROBERTS выпустит новую сольную работу, получившую название "The New Normal", 25.01.2019 на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. King Of The World

02. Wonderful

03. Beginning Of The End

04. Who We Are

05. Forever Out Of Place

06. Leave This World Behind

07. The Lion's Share

08. Leave Me In The Dark

09. Above And Beyond

10. Wrong

«Мне потребовалось на это три года! Вот же с..ь! Кто-то может найдет обложку стремноватой, но моему взгляду это приятно. Все вы были в моих мыслях при создании, посему вы обязательно услышите это на пластинке. Спасибо, что следите за моим творчеством, я чувак, которому свезло! Правда-правда!»

Первый сингл из этого альбома, "Forever Out Of Place", доступен для прослушивания.



Former ALICE COOPER Guitarist KANE ROBERTS: Listen To New Solo Song








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