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*Candlebox*



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18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

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10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

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12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле

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CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

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CANDLEBOX объявили о том, что в 2019 году, спустя двадцать пять лет с момента выхода одноимённого дебютного альбома, поедут в турне, начиная с десятого февраля, в рамках которого целиком исполнят материал из этого диска. Выпущенный в июле 1993 года, диск четыре раза стал платиновым и попал на седьмую строчку чартов Billboard.

«Нам не терпится дождаться, когда мы сможем отправиться на гастроли и совершить путешествие во времени вместе с нашими поклонниками, — говорит вокалист CANDLEBOX. — Мы рады, что наша музыка по-прежнему интересна людям и цепляет спустя столько лет!»



CANDLEBOX Announces 2019 Tour Dates; Entire Debut Album To Be Performed At Select Shows



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