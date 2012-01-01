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CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом CANDLEBOX объявили о том, что в 2019 году, спустя двадцать пять лет с момента выхода одноимённого дебютного альбома, поедут в турне, начиная с десятого февраля, в рамках которого целиком исполнят материал из этого диска. Выпущенный в июле 1993 года, диск четыре раза стал платиновым и попал на седьмую строчку чартов Billboard.



«Нам не терпится дождаться, когда мы сможем отправиться на гастроли и совершить путешествие во времени вместе с нашими поклонниками, — говорит вокалист CANDLEBOX. — Мы рады, что наша музыка по-прежнему интересна людям и цепляет спустя столько лет!»











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