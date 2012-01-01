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Новое видео CANDLEBOX
24 мар 2016
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12 мар 2016
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Новая песня CANDLEBOX
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12 мар 2012
:
Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле
18 янв 2018
CANDLEBOX
соберутся вместе
CANDLEBOX соберутся вместе в честь 25-летия с момента выхода дебютного альбома и отыграют ряд выступлений в рамках турне "25 Years Of Rock & Still Rolling Tour".
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Orgik
18 янв 2018, 14:30
прочитал Candlemass... эх
Hellg
18 янв 2018, 15:03
Они, конечно, не чета Candlemass, но группа хорошая. И дебютник у них сильный был, мне нравился в своё время.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).