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*Candlebox*



18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

6 авг 2015 : 		 CANDLEBOX на PAVEMENT ENTERTAINMENT

9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле

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|||| 18 янв 2018

CANDLEBOX соберутся вместе

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CANDLEBOX соберутся вместе в честь 25-летия с момента выхода дебютного альбома и отыграют ряд выступлений в рамках турне "25 Years Of Rock & Still Rolling Tour".





Original CANDLEBOX Lineup To Reunite For One Night Only In Seattle



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orgik
18 янв 2018, 14:30		прочитал Candlemass... эх

Hellg
18 янв 2018, 15:03		Они, конечно, не чета Candlemass, но группа хорошая. И дебютник у них сильный был, мне нравился в своё время.


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