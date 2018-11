сегодня



MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной Бывший вокалист HANOI ROCKS MICHAEL MONROE выпустит новую работу, получившую название "One Man Gang", весной следующего года. В записи материала в качестве гостей принимали участие бывший гитарист HANOI ROCKS Nasty Suicide и легенда THE DAMNED Captain Sensible.















+0 -0









просмотров: 208