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*Methedras*



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Новое видео METHEDRAS

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"A Deal With The Devil", новое видео группы METHEDRAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Ventriloquist, выходящего седьмого декабря на Massacre Records:

"A Deal With The Devil"
"Sham Knockout"
"Blind"
"Dead Silence"
"Fire Within"
"Stab Me Again"
"Alive Or Convict"
"Sleepwalking"
"Into The Maze"
"Watch Me Fall"

METHEDRAS Premiers "A Deal With The Devil" Music Video; The Ventriloquist Album Details Revealed





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