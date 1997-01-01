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Новое видео METHEDRAS
"A Deal With The Devil", новое видео группы METHEDRAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Ventriloquist, выходящего седьмого декабря на Massacre Records:
"A Deal With The Devil"
"Sham Knockout"
"Blind"
"Dead Silence"
"Fire Within"
"Stab Me Again"
"Alive Or Convict"
"Sleepwalking"
"Into The Maze"
"Watch Me Fall"
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