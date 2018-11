сегодня



Новая песня FLESHREAPER "Of Rotten Mind", новая песня группы FLESHREAPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Blue Skies Laced With Pesticide, выход которого запланирован на седьмое декабря на CD и в цифровом варианте:



"Of Rotten Mind"

"Face In The Window"

"Mental Waste"

"Ghosts Of Highway Dead (Thrill Ride)"

"Lunatics Eye"

"Soul Divided"

"The Magicians Grudge"

"She Worships Death"

"King Of The Whores"

"Blue Skies Laced With Pesticide"

"Armies Of The Dead"

"Rotting In The Corner Of Hell"

"Abducted By Shadows"

"Graveyard Graffiti"













+0 -1









просмотров: 95