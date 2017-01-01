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Fleshreaper







26 янв 2017 : FLESHREAPER работают над альбомом



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FLESHREAPER работают над альбомом Американские трэшеры FLESHREAPER в настоящий момент заняты сочинением материала для нового альбома, релиз которого планируется на этот год.









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