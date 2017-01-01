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*Fleshreaper*



26 янв 2017 : 		 FLESHREAPER работают над альбомом

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FLESHREAPER работают над альбомом

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Американские трэшеры FLESHREAPER в настоящий момент заняты сочинением материала для нового альбома, релиз которого планируется на этот год.

FLESHREAPER Working On New Album Set For Release Later This Year



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