17 ноя 2018



Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH



Группа A PALE HORSE NAMED DEATH, основанная музыкантом TYPE O NEGATIVE и LIFE OF AGONY Sal'ом Abruscato, выпустит новую работу, получившую название "When The World Becomes Undone", 18 января. Первый сингл выйдет 18 ноября:



01. As It Begins



02. When The World Becomes Undone



03. Love The Ones You Hate



04. Fell In My Hole



05. Succumbing To The Event Horizon



06. Vultures



07. End Of Days



08. The Woods



09. We All Break Down



10. Lay With The Wicked



11. Splinters



12. Dreams Of The End



13. Closure



Композиция "Love The Ones You Hate" доступна для прослушивания ниже.



















