Концертное видео FM

Группа FM представила официальное концертное видео на композицию "Killed By Love", которая была включена в выпущенный в марте альбом Atomic Generation:



"Black Magic"

"Too Much Of A Good Thing"

"Killed By Love"

"In It For The Money"

"Golden Days"

"Playing Tricks On Me"

"Make The Best Of What You Got"

"Follow Your Heart"

"Do You Love Me Enough"

"Stronger"

"Love Is The Law"





















