Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP... 189
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 88
*TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану 75
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
*SCORPIONS выпускают виски 27
[= ||| все новости группы



*

Chrome Division

*



20 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома CHROME DIVISION

16 ноя 2018 : 		 Новая песня CHROME DIVISION

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома CHROME DIVISION

26 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома CHROME DIVISION

13 окт 2018 : 		 Видео с текстом от CHROME DIVISION

29 сен 2018 : 		 Последний альбом CHROME DIVISION выйдет осенью

12 фев 2014 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

23 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CHROME DIVISION

10 дек 2013 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом CHROME DIVISION выйдет в январе

3 апр 2013 : 		 Видео с выступления CHROME DIVISION

15 мар 2013 : 		 CHROME DIVISION продолжают работу над альбомом

6 май 2012 : 		 CHROME DIVISION поменяли басиста и гитариста

2 июл 2011 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

6 май 2011 : 		 Новое видео CHROME DIVISION

8 апр 2011 : 		 Новая песня CHROME DIVISION

10 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHROME DIVISION

15 фев 2011 : 		 Название нового альбома CHROME DIVISION

5 фев 2011 : 		 CHROME DIVISION завершили работу над альбомом

4 сен 2010 : 		 Бывший вокалист CHROME DIVISION выпустит сольный альбом

21 дек 2009 : 		 CHROME DIVISION работают над новым диском

2 сен 2009 : 		 К CHROME DIVISION присоединился фронтмен SUSPERIA

29 май 2008 : 		 Новая песня CHROME DIVISION

27 май 2006 : 		 CHROME DIVISION готовят к выходу дебютный альбом

| - |
|||| 20 ноя 2018

Трейлер нового альбома CHROME DIVISION



*
zoom
*
* *
CHROME DIVISION опубликовали третий трейлер к новому альбому "One Last Ride", выход которого намечен на 30 ноября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Return From The Wastelands"
"So Fragile"
"Walk Away In Shame"
"Back In Town"
"You Are Dead To Me"
"The Call"
"I’m On Fire Tonight"
"Staying Until The End"
"This One Is Wild"
"One Last Ride"
"We Drink"
"Towards The Unknown"

CHROME DIVISION Featuring DIMMU BORGIR's Shagrath Release One Last Ride Album Trailer #3








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


20 ноя 2018, 18:45		Да вышел он уже 16-го ноября.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 341

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Draconian Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом