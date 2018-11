20 ноя 2018



Трейлер нового альбома CHROME DIVISION



CHROME DIVISION опубликовали третий трейлер к новому альбому "One Last Ride", выход которого намечен на 30 ноября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Return From The Wastelands"

"So Fragile"

"Walk Away In Shame"

"Back In Town"

"You Are Dead To Me"

"The Call"

"I’m On Fire Tonight"

"Staying Until The End"

"This One Is Wild"

"One Last Ride"

"We Drink"

"Towards The Unknown"



















