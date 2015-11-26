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SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек



SERJ TANKIAN опубликовал трейлер к новому фильму "Спитак", рассказывающему о разрушительном землетрясении в Спитаке, Армения, случившемся 7 декабря 1988 года, которое унесло несколько тысяч жизней. Serj создал саундтрек к фильму, режиссёром которого был Александр Котт.



Фильм, снятый Россией и Арменией, рассказывает историю Гора, покинувшего Армению в поисках лучшей жизни, но вернувшегося в страну после разрушительного землетрясения, чтобы найти дом и семью, но уже поздно. Всё уничтожила природная стихия, и он вынужден заново учиться любить, что сам и уничтожил.



«Это очень тяжёлый фильм. Я создал современно звучащий саундтрек с очень лёгким фортепиано и народными мотивами. Он очень туманный, иногда мрачный, иногда светлый», — рассказал музыкант.



"Spitak - Original Motion Picture Soundtrack" будет доступен на iTunes, Spotify, Apple Music и других цифровых площадках с 30 ноября.















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