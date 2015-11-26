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Serj Tankian

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21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN

8 сен 2014 : 		 Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI

29 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN о Секторе Газа

28 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII

15 дек 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

10 дек 2013 : 		 Видео с открытия выставки SERJ TANKIAN

2 сен 2013 : 		 SERJ TANKIAN «сомневается в уликах» применения Сирией химического оружия

28 авг 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

22 июл 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

30 май 2013 : 		 SERJ TANKIAN очень доволен новым проектом

10 май 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

30 апр 2013 : 		 SERJ TANKIAN выпустит два альбома летом

24 дек 2012 : 		 SERJ TANKIAN создал саундтрек к игре

30 окт 2012 : 		 SERJ TANKIAN представил симфонию "Orca"

12 авг 2012 : 		 Демонстрация приложения от SERJ TANKIAN

31 июл 2012 : 		 SERJ TANKIAN: видео из KROQ Red Bull Sound Space

13 июл 2012 : 		 Концерт SERJ'a TANKIAN'a онлайн!

13 июл 2012 : 		 SERJ TANKIAN в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 июл 2012 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

11 июл 2012 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

30 июн 2012 : 		 SERJ TANKIAN: Новая песня

27 июн 2012 : 		 SERJ TANKIAN об альбомах, изменивших его жизнь, Spotify и почему он решил стать музыкантом

24 июн 2012 : 		 'Harakiri' Medley Video от SERJ TANKIAN

7 июн 2012 : 		 SERJ TANKIAN: официальное видео с текстом

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SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек



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SERJ TANKIAN опубликовал трейлер к новому фильму "Спитак", рассказывающему о разрушительном землетрясении в Спитаке, Армения, случившемся 7 декабря 1988 года, которое унесло несколько тысяч жизней. Serj создал саундтрек к фильму, режиссёром которого был Александр Котт.

Фильм, снятый Россией и Арменией, рассказывает историю Гора, покинувшего Армению в поисках лучшей жизни, но вернувшегося в страну после разрушительного землетрясения, чтобы найти дом и семью, но уже поздно. Всё уничтожила природная стихия, и он вынужден заново учиться любить, что сам и уничтожил.

«Это очень тяжёлый фильм. Я создал современно звучащий саундтрек с очень лёгким фортепиано и народными мотивами. Он очень туманный, иногда мрачный, иногда светлый», — рассказал музыкант.

"Spitak - Original Motion Picture Soundtrack" будет доступен на iTunes, Spotify, Apple Music и других цифровых площадках с 30 ноября.



SYSTEM OF A DOWN Singer SERJ TANKIAN




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