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Небольшие изменения на DARKSIDE.ru
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
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RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре
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SCORPIONS выпускают виски
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все новости группы
Obscura
Германия
Death Metal
Progressive Metal
http://www.obscura-metal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/realmofobscura
21 ноя 2018
:
Винилы OBSCURA выйдут зимой
14 июл 2018
:
Новое видео OBSCURA
2 июл 2018
:
Новая песня OBSCURA
1 июл 2018
:
Обучающее видео от OBSCURA
14 июн 2018
:
Новая песня OBSCURA
10 май 2018
:
Новый альбом OBSCURA выйдет летом
17 янв 2018
:
OBSCURA завершила работу над альбомом
4 окт 2017
:
OBSCURA приступила к записи
18 мар 2017
:
Обучающее видео от OBSCURA
6 дек 2016
:
Обучающее видео от OBSCURA
30 июн 2016
:
Обучающее видео от OBSCURA
21 июн 2016
:
Новое видео OBSCURA
13 май 2016
:
Басовое видео от OBSCURA
25 мар 2016
:
Новая песня OBSCURA
3 фев 2016
:
Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания
30 янв 2016
:
Новая песня OBSCURA
15 янв 2016
:
Новая песня OBSCURA
16 дек 2015
:
Новая песня OBSCURA
7 дек 2015
:
Тизер нового альбома OBSCURA
19 ноя 2015
:
Новое видео OBSCURA
10 ноя 2015
:
Новый альбом OBSCURA выйдет в феврале
22 фев 2015
:
OBSCURA начнут запись в апреле
22 июл 2014
:
Бывшие участники OBSCURA основали ALKALOID
23 окт 2013
:
Барабанщик OBSCURA выпускает сольный альбом
19 янв 2013
:
Бывший басист OBSCURA/PESTILENCE выпустит серию микротональных композиций для семиструнного баса
19 июн 2012
:
Видео с выступления OBSCURA
8 ноя 2011
:
Сборник демо от OBSCURA
17 сен 2011
:
Новый басист OBSCURA
7 июл 2011
:
Из OBSCURA ушел басист
3 май 2011
:
Барабанщик OBSCURA выпустил обучающий DVD
сегодня
Винилы
OBSCURA
выйдут зимой
25 января состоится выход виниловых версий трех первых альбомов OBSCURA — Retribution, Cosmogenesis и Omnivium.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).