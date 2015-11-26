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Obscura

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21 ноя 2018 : 		 Винилы OBSCURA выйдут зимой

14 июл 2018 : 		 Новое видео OBSCURA

2 июл 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

1 июл 2018 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

14 июн 2018 : 		 Новая песня OBSCURA

10 май 2018 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет летом

17 янв 2018 : 		 OBSCURA завершила работу над альбомом

4 окт 2017 : 		 OBSCURA приступила к записи

18 мар 2017 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

6 дек 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

30 июн 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

21 июн 2016 : 		 Новое видео OBSCURA

13 май 2016 : 		 Басовое видео от OBSCURA

25 мар 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

3 фев 2016 : 		 Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания

30 янв 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

15 янв 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

16 дек 2015 : 		 Новая песня OBSCURA

7 дек 2015 : 		 Тизер нового альбома OBSCURA

19 ноя 2015 : 		 Новое видео OBSCURA

10 ноя 2015 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет в феврале

22 фев 2015 : 		 OBSCURA начнут запись в апреле

22 июл 2014 : 		 Бывшие участники OBSCURA основали ALKALOID

23 окт 2013 : 		 Барабанщик OBSCURA выпускает сольный альбом

19 янв 2013 : 		 Бывший басист OBSCURA/PESTILENCE выпустит серию микротональных композиций для семиструнного баса

19 июн 2012 : 		 Видео с выступления OBSCURA

8 ноя 2011 : 		 Сборник демо от OBSCURA

17 сен 2011 : 		 Новый басист OBSCURA

7 июл 2011 : 		 Из OBSCURA ушел басист

3 май 2011 : 		 Барабанщик OBSCURA выпустил обучающий DVD

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Винилы OBSCURA выйдут зимой



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25 января состоится выход виниловых версий трех первых альбомов OBSCURA — Retribution, Cosmogenesis и Omnivium.

OBSCURA - Vinyl Reissues Of Retribution, Cosmogenesis, And Omnivium Albums Due In January





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