сегодня



Новое видео AMBUSH



"Evil In All Dimensions", новое видео группы AMBUSH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Evil In All Dimensions, выходящего пятого сентября на Napalm Records в следующих вариантах:



– 1LP Marbled Yellow Orange – limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)

– 1LP Marbled White, Viola, Royal blue – limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)

– 1LP Gatefold Black

– Digipack & Shirt Bundle

– 6 Page Digipack

– Digital Album



Трек-лист:



“Evil In All Dimensions”

“Maskirovka”

“Iron Sign”

“The Night I Took Your Life”

“I Fear The Blood”

“Come Angel Of Night”

“The Reaper”

“Bending The Steel”

“Heavy Metal Brethren”







+0 -0



просмотров: 80