Новое видео ABSCENCE



"Our Love Ignites", новое видео группы ABSCENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Enigma, выходящего на Wormholedeath:



We Abandon Worldly Pearls

Under Moon’s Glance

Enigma

Secrets Confide

Silk & Shadows

Eternal Vows Of Midnight

Cloak Of Mind

Whispers Of Eternity

Our Love Ignites







