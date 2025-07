сегодня



Умер оригинальный вокалист IRON MAIDEN и MORE/SWEET



Оригинальный вокалист IRON MAIDEN Пол Марио Дэй скончался в возрасте 69 лет. Позднее он основал группу MORE, а также пел в WILDFIRE и SWEET. Сообщается, что последние годы он боролся с раком.



Новость подтвердил гитарист SWEET Andy Scott:



«Покойся с миром, Пол Марие Дэй. В 1985 году мы с Миком Такером собрали первый новый состав SWEET после распада первоначальной группы. Нам нужен был вокалист, и когда Пол приехал на прослушивание, мы не стали искать других. Наши первые концерты состоялись в Австралии, и там были сплошные аншлаги, что предвещало успех в будущем. Европа последовала нашему примеру, и на основе 3 аншлаговых концерта в лондонском Marquee были выпущены концертный альбом, видео и DVD. "Live at the Marquee" хорошо зарекомендовал себя в различных чартах по всему миру, а вокальные данные Пола выдержали испытание временем.



Пол был первым вокалистом IRON MAIDEN и некоторое время выступал в группе MORE, прежде чем присоединиться к SWEET. Он мирно скончался в своем доме в Австралии.



Мои глубочайшие соболезнования его жене Сесили, семье и друзьям. Печальный день для всех поклонников SWEET».



Группа MORE также прокомментировала уход Дэя:



«Мы глубоко опечалены известием о кончине великого вокалиста MORE Пола Марио Дэя.



Пол сыграл огромную роль в NWOBHM, начиная с его участия в ранней версии IRON MAIDEN и, конечно, его фантастического выступления на альбоме "Warhead". Он был популярной фигурой в британской рок-музыке и отыграл множество запоминающихся концертов, не в последнюю очередь легендарное шоу Monsters of Rock 1981 года в Касл-Доннинтоне с AC/DC, WHITESNAKE/David Coverdale, а также гастроли с IRON MAIDEN, DEF LEPPARD и многими другими легендарными артистами. Mike Freeland с теплотой вспоминает его как "чертовски великого вокалиста.



Для нас большая честь продолжать исполнять его музыку, и мы всегда будем вспоминать о нем каждый раз, когда будем играть вступительные ноты к "Warhead".



Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Пола, а также многочисленным поклонникам по всему миру, которым нравится его музыка.



Включайте его музыку погромче и подпевайте!



Спасибо. Покойся с миром, Пол!»



















