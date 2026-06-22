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Sweet

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Гитарист SWEET: «Буду продолжать пока кто-нибудь не скажет хватит»



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В недавнем интервью Andy Scott на вопрос, испытывает ли он до сих пор тот же самый азарт и волнение, что и раньше, когда поднимается занавес и он видит публику на концертах SWEET, ответил следующее:

«Чтобы гастролировать и работать в студии, нужно быть немного OКР. Потому что ты слушаешь одно и то же снова, снова и снова. Каждый вечер играешь одни и те же песни.

Но ни один концерт SWEET не бывает абсолютно одинаковым, потому что на сцене постоянно что-то происходит, и я говорю зрителям слова, которые вообще не планировал говорить заранее. Мы не американская группа, где музыкант каждый вечер произносит со сцены один и тот же заготовленный текст. У нас все по-разному. Я стараюсь привязываться к месту, делать это более живым и актуальным: мол, "на днях ел отличные fish and chips" или что-то в этом духе.

Пару лет назад у меня, конечно, были проблемы со здоровьем, и я начал задумываться: "А сколько еще я смогу этим заниматься?" — признался 76-летний музыкант. — А потом я поговорил с другими гитаристами из разных групп, и оказалось, что все они думают примерно так же, как и я: "Слушай, а что нам еще делать? Сидеть дома? Ездить на рыбалку?"

Ну да, рыбалка мне нравится. Но я точно не хочу заниматься только этим до конца жизни. Да и вообще, у меня дома пара сотен гитар, которые я люблю время от времени доставать и разглядывать. Так что все это будет продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь однажды не скажет мне: "Все, пора остановиться. Ты больше не можешь играть".»

На текущий момент единственным оставшимся в живых музыкантом оригинального состава является Andy Scott, который собрал собственную версию SWEET и продолжает активно гастролировать по Великобритании и Австралии.

В нынешний состав SWEET под руководством Andy Scott входят Paul Manzi (вокал), Lee Small (бас-гитара, вокал), Tom Cory (гитара, клавишные, вокал) и Adam Booth (ударные, перкуссия).




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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22 июн 2026
d
deathfry
Вашингтон Ирвинг, хватит тебе комментарии писать. А чуваки занимаются своим любимым делом.
22 июн 2026
WahrandPhain
как же он похож на угарногообзорщика с ютуба Грибочка)
просмотров: 309

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