×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MEGADETH обещают последний альбом и тур
60
Новое видео CORONER
30
Погиб бывший гитарист MASTODON
26
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MEGADETH обещают последний альбом и тур
60
Новое видео CORONER
30
Погиб бывший гитарист MASTODON
26
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
все новости группы
Kissin' Dynamite
Германия
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.kissin-dynamite.de/
Myspace:
https://www.instagram.com/kissin_dynamite/
VK.com:
https://vk.com/kissindynamite
Facebook:
https://www.facebook.com/Kissindynamiterocks
25 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE
12 май 2025
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
4 июл 2024
:
Новая песня KISSIN' DYNAMITE
29 май 2024
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
25 апр 2024
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
12 мар 2024
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
10 янв 2023
:
Профессиональное видео с выступления KISSIN' DYNAMITE
15 авг 2022
:
Профессиональное видео с выступления KISSIN' DYNAMITE
28 июл 2022
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
3 фев 2022
:
KISSIN’ DYNAMITE стали вторыми
21 янв 2022
:
Новая песня KISSIN' DYNAMITE
6 янв 2022
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
16 дек 2021
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
7 ноя 2021
:
Новое видео KISSIN’ DYNAMITE
24 сен 2021
:
Новое видео KISSIN’ DYNAMITE
19 авг 2021
:
Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE
12 авг 2021
:
Новое видео KISSIN’ DYNAMITE
12 янв 2021
:
KISSIN’ DYNAMITE на Napalm Records
16 сен 2019
:
Новое видео KISSIN’ DYNAMITE/THE BASEBALLS
20 дек 2018
:
Кавер-версия POWERWOLF от KISSIN' DYNAMITE
5 дек 2018
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
8 июл 2018
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
18 июн 2018
:
Новая песня KISSIN' DYNAMITE
6 май 2018
:
KISSIN' DYNAMITE выпустят новый альбом летом
10 июл 2017
:
Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE
17 июн 2017
:
Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE
27 май 2017
:
Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE
7 май 2017
:
Концертный релиз KISSIN' DYNAMITE выйдет летом
11 авг 2016
:
Вокалист KISSIN' DYNAMITE исполняет песню про покемонов
4 июл 2016
:
Видео с текстом от KISSIN' DYNAMITE
27 июн 2016
:
Сэмплы нового альбома KISSIN' DYNAMITE
17 июн 2016
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
27 май 2016
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
14 май 2016
:
KISSIN' DYNAMITE обнародовали трек-лист нового альбома
28 апр 2016
:
Обложка и дата релиза нового альбома KISSIN' DYNAMITE
17 дек 2015
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
22 ноя 2015
:
Новый альбом KISSIN' DYNAMITE выйдет в 2016
28 дек 2014
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
9 сен 2014
:
Видео с текстом от KISSIN' DYNAMITE
26 авг 2014
:
Трейлер нового альбома KISSIN' DYNAMITE
1 авг 2014
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
3 фев 2014
:
Название нового альбом KISSIN‘ DYNAMITE
10 окт 2012
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
24 апр 2012
:
Новый альбом KISSIN' DYNAMITE доступен для прослушивания
22 янв 2012
:
Новое видео KISSIN' DYNAMITE
4 фев 2010
:
UDO DIRKSCHNEIDER на новом альбоме KISSIN' DYNAMITE
сегодня
Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE
Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE, состоявшегося в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Back With a Bang
DNA
No One Dies a Virgin
I've Got the Fire
My Monster
Queen of the Night
The Devil Is a Woman
Only the Dead
Not the End of the Road
You're Not Alone
Raise Your Glass
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 12
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет