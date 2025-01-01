Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Kissin' Dynamite

25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE

12 май 2025 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

4 июл 2024 : 		 Новая песня KISSIN' DYNAMITE

29 май 2024 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

25 апр 2024 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

12 мар 2024 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

10 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KISSIN' DYNAMITE

15 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления KISSIN' DYNAMITE

28 июл 2022 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

3 фев 2022 : 		 KISSIN’ DYNAMITE стали вторыми

21 янв 2022 : 		 Новая песня KISSIN' DYNAMITE

6 янв 2022 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

16 дек 2021 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

7 ноя 2021 : 		 Новое видео KISSIN’ DYNAMITE

24 сен 2021 : 		 Новое видео KISSIN’ DYNAMITE

19 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE

12 авг 2021 : 		 Новое видео KISSIN’ DYNAMITE

12 янв 2021 : 		 KISSIN’ DYNAMITE на Napalm Records

16 сен 2019 : 		 Новое видео KISSIN’ DYNAMITE/THE BASEBALLS

20 дек 2018 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от KISSIN' DYNAMITE

5 дек 2018 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

8 июл 2018 : 		 Новое видео KISSIN' DYNAMITE

18 июн 2018 : 		 Новая песня KISSIN' DYNAMITE

6 май 2018 : 		 KISSIN' DYNAMITE выпустят новый альбом летом

10 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE

17 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KISSIN' DYNAMITE
Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE



Профессиональное видео полного выступления KISSIN' DYNAMITE, состоявшегося в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

Back With a Bang
DNA
No One Dies a Virgin
I've Got the Fire
My Monster
Queen of the Night
The Devil Is a Woman
Only the Dead
Not the End of the Road
You're Not Alone
Raise Your Glass




просмотров: 12

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
