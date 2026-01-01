×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
25
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
22
Новое видео KREATOR
18
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
25
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
22
Новое видео KREATOR
18
все новости группы
Angel
США
Hard Rock
-
Myspace:
http://www.myspace.com/AngelOfficialSite
Facebook:
https://www.facebook.com/Angelhelluvaband/
19 янв 2026
:
ANGEL собираются в прощальный тур
5 фев 2025
:
ANGEL отметят юбилей дебютного альбома
31 мар 2024
:
Новое видео ANGEL
11 фев 2024
:
FELIX ROBINSON выступит с ANGEL
23 фев 2023
:
Новая песня ANGEL
9 июл 2021
:
Гитарист ANGEL — о своём возможном появлении в KISS
1 мар 2021
:
ANGEL готовятся к записи альбома
25 июл 2020
:
Почему ANGEL не ездили с KISS
21 окт 2019
:
Успехи в чартах ANGEL
6 окт 2019
:
Видео с текстом от ANGEL
27 сен 2019
:
Трейлер нового альбома ANGEL
12 сен 2019
:
Новый альбом ANGEL выйдет осенью
17 янв 2019
:
PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO возродили ANGEL
31 июл 2018
:
Бокс-сет ANGEL выйдет летом
23 июн 2018
:
GREGG GIUFFRIA присоединился на сцене к бывшим коллегам по ANGEL
18 сен 2017
:
Участники ANGEL собрались для клипа PUNKY MEADOWS
16 мар 2017
:
Бывшие участники ANGEL вновь вышли на сцену
15 авг 2016
:
Планов по поводу реюниона ANGEL нет
21 май 2016
:
Музыканты ANGEL получили награду "Легенд глэм-рока"
19 май 2016
:
Видео от гитариста ANGEL
15 апр 2016
:
О новом альбоме гитариста ANGEL
21 мар 2016
:
Сольный альбом гитариста ANGEL выйдет в мае
3 апр 2015
:
Гитарист ANGEL работает над сольником
28 апр 2014
:
Видео ANGEL 1978 года
10 июл 2008
:
ANGEL сочиняют новый материал
сегодня
ANGEL собираются в прощальный тур
Участники ANGEL, вокалист Frank DiMino и гитарист Punky Meadows, сообщили о том, что летом этого года стартует прощальный тур коллектива, который может продлиться и в следующем году.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 44
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет