Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
Новости
*

Angel

*



19 янв 2026 : 		 ANGEL собираются в прощальный тур

5 фев 2025 : 		 ANGEL отметят юбилей дебютного альбома

31 мар 2024 : 		 Новое видео ANGEL

11 фев 2024 : 		 FELIX ROBINSON выступит с ANGEL

23 фев 2023 : 		 Новая песня ANGEL

9 июл 2021 : 		 Гитарист ANGEL — о своём возможном появлении в KISS

1 мар 2021 : 		 ANGEL готовятся к записи альбома

25 июл 2020 : 		 Почему ANGEL не ездили с KISS

21 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ANGEL

6 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ANGEL

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома ANGEL

12 сен 2019 : 		 Новый альбом ANGEL выйдет осенью

17 янв 2019 : 		 PUNKY MEADOWS и FRANK DIMINO возродили ANGEL

31 июл 2018 : 		 Бокс-сет ANGEL выйдет летом

23 июн 2018 : 		 GREGG GIUFFRIA присоединился на сцене к бывшим коллегам по ANGEL

18 сен 2017 : 		 Участники ANGEL собрались для клипа PUNKY MEADOWS

16 мар 2017 : 		 Бывшие участники ANGEL вновь вышли на сцену

15 авг 2016 : 		 Планов по поводу реюниона ANGEL нет

21 май 2016 : 		 Музыканты ANGEL получили награду "Легенд глэм-рока"

19 май 2016 : 		 Видео от гитариста ANGEL

15 апр 2016 : 		 О новом альбоме гитариста ANGEL

21 мар 2016 : 		 Сольный альбом гитариста ANGEL выйдет в мае

3 апр 2015 : 		 Гитарист ANGEL работает над сольником

28 апр 2014 : 		 Видео ANGEL 1978 года

10 июл 2008 : 		 ANGEL сочиняют новый материал
ANGEL собираются в прощальный тур



Участники ANGEL, вокалист Frank DiMino и гитарист Punky Meadows, сообщили о том, что летом этого года стартует прощальный тур коллектива, который может продлиться и в следующем году.






1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
