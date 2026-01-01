Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
11 мар 2026 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

20 фев 2026 : 		 Новая песня HANGING GARDEN

27 янв 2026 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

21 фев 2025 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

31 янв 2025 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

31 дек 2024 : 		 Новый ЕР HANGING GARDEN выйдет весной

3 апр 2024 : 		 Концертное видео HANGING GARDEN

22 июн 2023 : 		 Демонстрационное видео от HANGING GARDEN

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

26 мар 2023 : 		 Новый альбом HANGING GARDEN доступен для прослушивания

14 мар 2023 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

7 фев 2023 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

17 дек 2022 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

2 дек 2022 : 		 Новый альбом HANGING GARDEN выйдет весной

27 апр 2022 : 		 HANGING GARDEN на Agonia Records

20 янв 2022 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

17 дек 2021 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

9 ноя 2021 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

28 окт 2021 : 		 Новый ЕР HANGING GARDEN выйдет зимой

22 май 2021 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

18 мар 2021 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

5 фев 2021 : 		 Новый альбом HANGING GARDEN выйдет весной

17 сен 2019 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

8 дек 2016 : 		 Новое видео HANGING GARDEN
Новое видео HANGING GARDEN



Eternal Trees of Turquoise, новое видео HANGING GARDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Isle of Bliss", релиз которого намечен на 20 марта.








1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
