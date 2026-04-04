Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
[= ||| все новости группы



*

Archspire

*



3 апр 2026 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

10 мар 2026 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

15 янв 2026 : 		 Новая песня ARCHSPIRE

10 дек 2025 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

28 май 2025 : 		 ARCHSPIRE нашли барабанщика

16 май 2022 : 		 ARCHSPIRE стали лучшими в Канаде

31 окт 2021 : 		 Новый альбом ARCHSPIRE доступен для прослушивания

2 окт 2021 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

3 сен 2021 : 		 Видео с текстом от ARCHSPIRE

6 авг 2021 : 		 Новое видео ARCHSPIRE

22 янв 2021 : 		 Кулинарное шоу от ARCHSPIRE

17 дек 2020 : 		 ARCHSPIRE завершили запись

30 янв 2020 : 		 Обучающее видео от ARCHSPIRE

27 апр 2019 : 		 Музыка ARCHSPIRE используется в качестве шаблона для разработки искусственного интеллекта, способного создавать дэт-металл

6 ноя 2018 : 		 Обучающее видео от ARCHSPIRE

10 ноя 2017 : 		 Новый альбом ARCHSPIRE доступен для прослушивания

15 сен 2017 : 		 Караоке-видео от ARCHSPIRE

30 авг 2017 : 		 Обучающее видео от ARCHSPIRE

1 апр 2014 : 		 Новая песня ARCHSPIRE

30 янв 2014 : 		 Новый альбом ARCHSPIRE выйдет в апреле

7 мар 2013 : 		 ARCHSPIRE на Season Of Mist
| - |

|||| 3 апр 2026

Новое видео ARCHSPIRE



zoom
THE VESSEL, новое видео ARCHSPIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'TOO FAST TO DIE':

1. Liminal Cypher
2. Red Goliath
3. Carrion Ladder
4. Anomalous Descent
5. The Vessel
6. Limb of Leviticus
7. Deadbolt the Backward
8. Too Fast to Die








Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 апр 2026
P
Papa
Забавные мужики ))
4 апр 2026
i
industrialist
Бля, орнул!! Лихо простебали восстание ИИ
5 апр 2026
Dem0niac
Поржал с клипа, молодцы)
просмотров: 736

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом