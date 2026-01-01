*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 40
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 30
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
*Как ALISSA WHITE-GLUZ оказалась в DRAGONFORCE 23
30 май 2026 : 		 Обновленное издание альбома THE STOOGES

16 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления IGGY POP

5 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза IGGY POP

17 янв 2025 : 		 Фрагмент нового релиза IGGY POP

6 дек 2024 : 		 Фрагмент нового релиза IGGY POP

31 окт 2024 : 		 Концертный релиз IGGY POP выйдет зимой

9 сен 2023 : 		 Сборник редкостей от IGGY POP

1 май 2023 : 		 SLASH присоединился к IGGY POP AND THE LOSERS

12 мар 2023 : 		 IGGY POP общается с FLEA

12 янв 2023 : 		 IGGY POP присоединился к DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH

8 янв 2023 : 		 IGGY POP — о причине отказа от стейдждайвинга

14 ноя 2022 : 		 Новый альбом IGGY POP выйдет зимой

28 окт 2022 : 		 Новая песня IGGY POP

23 окт 2022 : 		 IGGY POP скоро выпустит сингл

6 июл 2022 : 		 IGGY POP отменил два концерта

30 июн 2022 : 		 IGGY POP записал новую версию песни DANNY ELFMAN'а

30 май 2022 : 		 IGGY POP получил Polar Music Prize

22 фев 2022 : 		 IGGY POP в новом сингле THE CRYSTAL METHOD

11 фев 2022 : 		 IGGY POP получит POLAR MUSIC PRIZE

6 авг 2021 : 		 IGGY POP записал хит с победителями Евровидения

24 фев 2021 : 		 Новое видео IGGY POP

23 дек 2020 : 		 COVID-трек от IGGY POP

18 июн 2020 : 		 Трейлер к бокс-сету THE STOOGES

10 апр 2020 : 		 Бокс-сет IGGY POP выйдет весной

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE STOOGES выйдет летом

4 мар 2020 : 		 Новое видео IGGY POP
Обновленное издание альбома THE STOOGES



Rhino 29 мая выпустила три версии классической пластинки THE STOOGES "Fun House", которые доступны в вариантах (Rhino High Fidelity R2R), Atmos и Dolby Atmos (TrueHD 7.1) и Hi-Res Stereo (DTS-HD MA). Все три варианта предлагаются за $354.98:

Fun House" (Rhino High Fidelity R2R):

01. Down On The Street
02. Loose
03. T.V. Eye
04. Dirt
05. 1970
06. Fun House
07. L.A. Blues

"The Stooges & Fun House" (Atmos):

"The Stooges"

01. 1969
02. I Wanna Be Your Dog
03. We Will Fall
04. No Fun
05. Real Cool Time
06. Ann
07. Not Right
08. Little Doll

"Fun House"

01. Down On The Street
02. Loose
03. T.V. Eye
04. Dirt
05. 1970
06. Fun House
07. L.A. Blues




