Обновленное издание альбома THE STOOGES

Rhino 29 мая выпустила три версии классической пластинки THE STOOGES "Fun House", которые доступны в вариантах (Rhino High Fidelity R2R), Atmos и Dolby Atmos (TrueHD 7.1) и Hi-Res Stereo (DTS-HD MA). Все три варианта предлагаются за $354.98:
Fun House" (Rhino High Fidelity R2R):
01. Down On The Street
02. Loose
03. T.V. Eye
04. Dirt
05. 1970
06. Fun House
07. L.A. Blues
"The Stooges & Fun House" (Atmos):
"The Stooges"
01. 1969
02. I Wanna Be Your Dog
03. We Will Fall
04. No Fun
05. Real Cool Time
06. Ann
07. Not Right
08. Little Doll
"Fun House"
