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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 56
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



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Mortiis

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3 июн 2026 : 		 Новая песня MORTIIS

21 апр 2026 : 		 Новое видео MORTIIS

24 мар 2026 : 		 Новое видео MORTIIS

10 дек 2024 : 		 MORTIIS на Prophecy Productions

28 сен 2021 : 		 Новая книга MORTIIS выйдет осенью

22 апр 2020 : 		 MORTIIS поедет в тур с MAYHEM

18 дек 2019 : 		 Новое видео MORTIIS

26 фев 2019 : 		 Новое видео MORTIIS

23 мар 2018 : 		 Переиздание MORTIIS выйдет летом

2 фев 2018 : 		 Расширенное издание книги MORTIIS выйдет весной

3 июн 2017 : 		 MORTIIS полностью исполнит свой старый альбом

28 фев 2017 : 		 Ремикс MORTIIS от GODFLESH

8 июн 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

4 май 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

2 мар 2016 : 		 Премьера клипа MORTIIS "Demons Are Back"

27 фев 2016 : 		 MORTIIS : новый альбом "The Great Deceiver" в сети

22 фев 2016 : 		 MORTIIS : Возвращение маски

10 янв 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

17 окт 2015 : 		 MORTIIS выпустил видео и сингл "Doppelganger"

28 сен 2015 : 		 Новый альбом MORTIIS выйдет в январе

6 дек 2012 : 		 Редкие вещи MORTIIS на Ebay

27 июн 2012 : 		 Второе переиздание "Era 1" от MORTIIS

4 июн 2012 : 		 Ранняя запись MORTIIS выйдет на виниле

29 июн 2011 : 		 Расширенная версия последнего альбома MORTIIS

15 дек 2010 : 		 MORTIIS отправятся в турне с COMBICHRIST

10 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MORTIIS
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Новая песня MORTIIS



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Tundra, Heart of Hell, новое видео с текстом от MORTIIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ghosts Of Europa, выходящего 12 июня:

1. Ghosts of Europa 07:01
2. Return to the Old Fields 07:15
3. The Faith That Fades Away 06:37
4. Violent Silence 05:55
5. Transcending Morpheus 07:27
6. Tundra, Heart of Hell 05:29
7. Tribes of Dystopia (Edit) 05:52
8. Farewell Romero 04:45




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