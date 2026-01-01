Новая песня MORTIIS

Tundra, Heart of Hell, новое видео с текстом от MORTIIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ghosts Of Europa, выходящего 12 июня:
1. Ghosts of Europa 07:01
2. Return to the Old Fields 07:15
3. The Faith That Fades Away 06:37
4. Violent Silence 05:55
5. Transcending Morpheus 07:27
6. Tundra, Heart of Hell 05:29
7. Tribes of Dystopia (Edit) 05:52
8. Farewell Romero 04:45
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