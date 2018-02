2 фев 2018



Расширенное издание книги MORTIIS выйдет весной Британский издатель Cult Never Dies объявил о планах по выпуску расширенной версии книги "Secrets Of My Kingdom", написанной MORTIIS и изданной крайне ограниченным тиражом в 2001 году.



«Раз я сел за переосмысление материала Era 1 и начал частями его переиздавать, я подумал, что настал момент начать работу над переизданием книги "Secrets Of My Kingdom". Cult Never Dies предлагали мне это сделать несколько лет назад, но тогда я был ещё не готов к этому».













