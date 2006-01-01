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*Mortiis*



2 фев 2018 : 		 Расширенное издание книги MORTIIS выйдет весной

3 июн 2017 : 		 MORTIIS полностью исполнит свой старый альбом

28 фев 2017 : 		 Ремикс MORTIIS от GODFLESH

8 июн 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

4 май 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

2 мар 2016 : 		 Премьера клипа MORTIIS "Demons Are Back"

27 фев 2016 : 		 MORTIIS : новый альбом "The Great Deceiver" в сети

22 фев 2016 : 		 MORTIIS : Возвращение маски

10 янв 2016 : 		 Новое видео MORTIIS

17 окт 2015 : 		 MORTIIS выпустил видео и сингл "Doppelganger"

28 сен 2015 : 		 Новый альбом MORTIIS выйдет в январе

6 дек 2012 : 		 Редкие вещи MORTIIS на Ebay

27 июн 2012 : 		 Второе переиздание "Era 1" от MORTIIS

4 июн 2012 : 		 Ранняя запись MORTIIS выйдет на виниле

29 июн 2011 : 		 Расширенная версия последнего альбома MORTIIS

15 дек 2010 : 		 MORTIIS отправятся в турне с COMBICHRIST

10 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MORTIIS

24 сен 2009 : 		 MORTIIS Обсуждают грядущий альбом

4 сен 2009 : 		 MORTIIS сняли два новых видеоклипа

30 апр 2007 : 		 MORTIIS : обложка альбома ремиксов

29 мар 2007 : 		 Ремикс на видео MORTIIS 'The Grudge' в сети

15 мар 2007 : 		 MORTIIS выпускает альбом ремиксов

2 мар 2007 : 		 MORTIIS скоро выпустят альбом ремиксов 'Some Kind Of Heroin'

13 дек 2006 : 		 Новый материал MORTIIS будет более разнообразным

21 ноя 2006 : 		 Ранние альбомы MORTIIS будут переизданы

14 июл 2006 : 		 MORTIIS записал ремикс для I:SCINTILLA

10 фев 2006 : 		 MORTIIS начал запись нового альбома

24 дек 2005 : 		 MORTIIS покончил еще с одним ремиксом

22 сен 2005 : 		 MORTIIS взяли нового сессионного гитариста

4 авг 2005 : 		 MORTIIS выпускает первый DVD

10 июл 2005 : 		 MORTIIS весь в ремиксах

26 апр 2005 : 		 Новый сингл MORTIIS появился в чартах

13 май 2004 : 		 Злой MORTIIS

8 окт 2002 : 		 MORTIIS о своих делах...

16 сен 2002 : 		 Mortiis Superstar

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|||| 2 фев 2018

Расширенное издание книги MORTIIS выйдет весной

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Британский издатель Cult Never Dies объявил о планах по выпуску расширенной версии книги "Secrets Of My Kingdom", написанной MORTIIS и изданной крайне ограниченным тиражом в 2001 году.

«Раз я сел за переосмысление материала Era 1 и начал частями его переиздавать, я подумал, что настал момент начать работу над переизданием книги "Secrets Of My Kingdom". Cult Never Dies предлагали мне это сделать несколько лет назад, но тогда я был ещё не готов к этому».

MORTIIS - Expanded Edition Of Secrets Of My Kingdom Book Due In March; Pre-Order Launched





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