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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
48
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
45
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют...
24
Барабанщик ANTHRAX повредил руку
23
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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
48
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
45
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют...
24
Барабанщик ANTHRAX повредил руку
23
все новости группы
Temperance
Италия
Modern Metal
http://www.temperanceband.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/temperanceofficial/
VK.com:
https://temperance.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/temperanceband
1 июл 2026
:
Новое видео TEMPERANCE
13 мар 2025
:
Концертное видео TEMPERANCE
13 фев 2025
:
Концертное видео TEMPERANCE
18 янв 2025
:
Концертное видео TEMPERANCE
1 фев 2024
:
Новое видео TEMPERANCE
17 окт 2023
:
Новое видео TEMPERANCE
21 сен 2023
:
Видео с текстом от TEMPERANCE
25 авг 2023
:
Новое видео TEMPERANCE
28 мар 2022
:
Новая песня TEMPERANCE
16 ноя 2021
:
Новое видео TEMPERANCE
28 окт 2021
:
Обучающее видео от TEMPERANCE
24 окт 2021
:
Обучающее видео от TEMPERANCE
13 окт 2021
:
Новое видео TEMPERANCE
25 сен 2021
:
Обучающее видео от TEMPERANCE
9 сен 2021
:
Новое видео TEMPERANCE
17 фев 2021
:
Новое видео TEMPERANCE
20 янв 2021
:
Новое видео TEMPERANCE
5 дек 2020
:
Новое видео TEMPERANCE
1 апр 2020
:
Акустика от TEMPERANCE
28 фев 2020
:
Новое видео TEMPERANCE
21 фев 2020
:
Акустика от TEMPERANCE
22 янв 2020
:
Видео с текстом от TEMPERANCE
8 дек 2019
:
Новый сингл TEMPERANCE
22 ноя 2019
:
Новое видео TEMPERANCE
26 окт 2019
:
Видео с текстом от TEMPERANCE
11 окт 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома TEMPERANCE
26 янв 2019
:
TEMPERANCE на Napalm Records
1 сен 2018
:
Новое видео TEMPERANCE
31 окт 2017
:
TEMPERANCE расстались с вокалисткой
15 янв 2017
:
TEMPERANCE планируют съемку DVD
13 янв 2017
:
Новое видео TEMPERANCE
18 сен 2016
:
Новое видео TEMPERANCE
10 июн 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома TEMPERANCE
4 июн 2016
:
Новый альбом TEMPERANCE выйдет в сентябре
19 фев 2014
:
TEMPERANCE на Scarlet Records
сегодня
Новое видео TEMPERANCE
The Devil: Sin, Sin, Sin, новое видео TEMPERANCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Arcani, выход которого намечен на 16 октября.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет