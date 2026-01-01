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Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Temperance

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1 июл 2026 : 		 Новое видео TEMPERANCE

13 мар 2025 : 		 Концертное видео TEMPERANCE

13 фев 2025 : 		 Концертное видео TEMPERANCE

18 янв 2025 : 		 Концертное видео TEMPERANCE

1 фев 2024 : 		 Новое видео TEMPERANCE

17 окт 2023 : 		 Новое видео TEMPERANCE

21 сен 2023 : 		 Видео с текстом от TEMPERANCE

25 авг 2023 : 		 Новое видео TEMPERANCE

28 мар 2022 : 		 Новая песня TEMPERANCE

16 ноя 2021 : 		 Новое видео TEMPERANCE

28 окт 2021 : 		 Обучающее видео от TEMPERANCE

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от TEMPERANCE

13 окт 2021 : 		 Новое видео TEMPERANCE

25 сен 2021 : 		 Обучающее видео от TEMPERANCE

9 сен 2021 : 		 Новое видео TEMPERANCE

17 фев 2021 : 		 Новое видео TEMPERANCE

20 янв 2021 : 		 Новое видео TEMPERANCE

5 дек 2020 : 		 Новое видео TEMPERANCE

1 апр 2020 : 		 Акустика от TEMPERANCE

28 фев 2020 : 		 Новое видео TEMPERANCE

21 фев 2020 : 		 Акустика от TEMPERANCE

22 янв 2020 : 		 Видео с текстом от TEMPERANCE

8 дек 2019 : 		 Новый сингл TEMPERANCE

22 ноя 2019 : 		 Новое видео TEMPERANCE

26 окт 2019 : 		 Видео с текстом от TEMPERANCE

11 окт 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TEMPERANCE
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Новое видео TEMPERANCE



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The Devil: Sin, Sin, Sin, новое видео TEMPERANCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Arcani, выход которого намечен на 16 октября.




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