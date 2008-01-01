Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У гитариста METALLICA уже больше 500 идей [27]
*IRON MAIDEN начнут с Эстонии [26]
*Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го» [24]
*OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре [17]
*Видео с концерта STONE SOUR в Москве [16]
*
[= ||| все новости группы



*Meshuggah*



3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Видео от MESHUGGAH

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

31 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 авг 2016 : 		 MESHUGGAH записывала альбом вживую

5 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH

2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

18 апр 2015 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Мы работаем над достаточно разнообразным альбомом»

13 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MESHUGGAH

19 мар 2015 : 		 Репортаж из студии MESHUGGAH

26 фев 2015 : 		 MESHUGGAH получили награду

24 фев 2015 : 		 MESHUGGAH на разогреве METALLICA

25 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза MESHUGGAH

19 сен 2014 : 		 Тизер нового релиза MESHUGGAH

16 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD MESHUGGAH

6 сен 2014 : 		 Трейлер нового DVD MESHUGGAH

1 авг 2014 : 		 MESHUGGAH выпустят DVD

12 мар 2014 : 		 Кавер-версия MESHUGGAH от Sarah Kane

4 фев 2014 : 		 MESHUGGAH отметят юбилей на фестивалях

25 сен 2013 : 		 MESHUGGAH начнут сочинение материала в 2014 году

4 апр 2013 : 		 Новое видео MESHUGGAH

5 фев 2013 : 		 Ранее неопубликованная песня MESHUGGAH

23 окт 2012 : 		 Новое видео MESHUGGAH

3 май 2012 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

31 мар 2012 : 		 Новое видео MESHUGGAH

20 мар 2012 : 		 Новая песня MESHUGGAH

7 мар 2012 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

28 фев 2012 : 		 MESHUGGAH представили новый трек

27 фев 2012 : 		 Семплы нового альбома MESHUGGAH

18 фев 2012 : 		 Новая песня MESHUGGAH

14 фев 2012 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

25 янв 2012 : 		 Видео с вечеринки по прослушиванию нового альбома MESHUGGAH

17 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

14 янв 2012 : 		 Название нового альбома MESHUGGAH?

4 янв 2012 : 		 Дата выхода нового альбома MESHUGGAH

24 июн 2011 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

23 янв 2011 : 		 Барабанщик MESHUGGAH женился на басистке CRUCIFIED BARBARA

22 янв 2011 : 		 Участники MESHUGGAH о создании альбома

17 авг 2010 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

20 июл 2010 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

24 дек 2009 : 		 Трейлер нового DVD MESHUGGAH

8 дек 2009 : 		 Детали концертного DVD MESHUGGAH

30 окт 2009 : 		 Объявлена дата выхода DVD MESHUGGAH

19 окт 2009 : 		 Новый DVD MESHUGGAH выйдет в начале 2010 года

19 мар 2009 : 		 Гитарист MESHUGGAH утверждает, что его неверно поняли

14 мар 2009 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Называть NIGHTWISH металлом просто оскорбление»

8 фев 2009 : 		 MESHUGGAH выпустят концертный DVD

8 июн 2008 : 		 Барабанщик MESHUGGAH стал лучшим...

28 фев 2008 : 		 MESHUGGAH: новый альбом доступен для прослушивания в сети

13 ноя 2007 : 		 Объявлено название нового альбома группы MESHUGGAH

13 янв 2007 : 		 MESHUGGAH пишут материал для нового альбома

23 окт 2006 : 		 Обнародован трек-лист переизданного альбома MESHUGGAH "Nothing"

31 июл 2006 : 		 Подробности о ремикшированном альбоме MESHUGGAH "Nothing"

16 июл 2006 : 		 В переиздание альбома MESHUGGAH "Nothing" войдет DVD

1 июн 2005 : 		 MESHUGGAH: видео-фрагменты в сети

18 ноя 2001 : 		 Meshuggah - Продолжают работу над новым материалом

| - |
|||| 12 мар 2014

Кавер-версия MESHUGGAH от Sarah Kane

*
zoom
*
* *
Видео того, как Sarah Kane (Facebook page) на фортепиано исполняет кавер-версию песни MESHUGGAH "Bleed", доступно для просмотра ниже. Режиссером видео был Brad Podray.

MESHUGGAH's 'Bleed' Covered By Pennsylvania Singer SARAH KANE (Video)






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 8 )

shakkanakkum
12 мар 2014, 06:09		не сказали бы, что это bleed, никогда не поверил бы.

напомнило, как керри кинг признавался, что слушал raining blood в исполнении тори амос или кого-то подобного и не мог вдупелить, что эта песня ему, мягко говоря, знакома.

da771
12 мар 2014, 09:31		Блида тут конечно наверное только текст

Deathlorator Tesla
12 мар 2014, 11:12		there's no Bleed there at all

arsgraff
12 мар 2014, 11:35		Это она каннибалов пела?

Vargenscald
12 мар 2014, 12:16		Ересь. Каверок хоть немного должен отдавать оригиналом? не? http://www.youtube.com/watch?v=m045SYQg0bs

Love is
12 мар 2014, 12:33		Не. И кавер этот в триллион раз лучше оригинала.

Temok30
12 мар 2014, 16:11		Vargenscald, не ересь. Обычный качественный кавер с авторскими вариациями и аранжировкой. Вопрос здесь больше о примечательности или вторичности данного творения.

Whisperwhip
12 мар 2014, 23:54		Хватило на минуту. Лучше бы кавер на nothing else matters очередной сделала.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1679

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом