12 мар 2014



Кавер-версия MESHUGGAH от Sarah Kane Видео того, как Sarah Kane (Facebook page) на фортепиано исполняет кавер-версию песни MESHUGGAH "Bleed", доступно для просмотра ниже. Режиссером видео был Brad Podray.















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