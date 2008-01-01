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*Bring Me the Horizon*



21 дек 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON запустил линию одежды

3 ноя 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

26 окт 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON хочет быть «более безумным» на новом альбоме

23 сен 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON отменяют выступления

1 сен 2016 : 		 Участники BRING ME THE HORIZON планируют подняться на Килиманджаро

28 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

24 июн 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 июн 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Мы не продались!»

17 апр 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустили автобиографию

17 мар 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

20 фев 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON отрицает, что специально разрушил стол COLDPLAY

12 дек 2015 : 		 Музыканты BRING ME THE HORIZON ответили на "25 важных вопросов"

23 ноя 2015 : 		 BRING ME THE HORIZON пожертвовали 10 000 на помощь THE GHOST INSIDE

19 ноя 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

6 ноя 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

21 окт 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

7 окт 2015 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Если у вас зависимость, обратитесь за помощью»

21 сен 2015 : 		 Успехи в чартах BRING ME THE HORIZON

25 авг 2015 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 авг 2015 : 		 Фрагмент новой песни BRING ME THE HORIZON

24 июл 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 июл 2015 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет в сентябре

13 июл 2015 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

3 июн 2015 : 		 Обложка нового DVD BRING ME THE HORIZON

30 май 2015 : 		 Выход DVD BRING ME THE HORIZON отложен

10 фев 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

1 янв 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

31 окт 2014 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

22 окт 2014 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 окт 2014 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет в декабре

24 июл 2014 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON признался, что сидел на кетамине

6 сен 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

16 авг 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

2 авг 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

5 мар 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

1 мар 2013 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

20 фев 2013 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2013 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 янв 2013 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет в апреле

15 янв 2013 : 		 BRING ME THE HORIZON сменили гитариста

4 янв 2013 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

3 янв 2013 : 		 Новый сингл BRING ME THE HORIZON выйдет в январе

24 окт 2012 : 		 Название нового альбома BRING ME THE HORIZON

19 сен 2012 : 		 TERRY DATE будет продюсировать новый альбом BRING ME THE HORIZON

30 июл 2012 : 		 BRING ME THE HORIZON подписали контракт с RCA

25 фев 2012 : 		 Татуировщик, набивший тату BRING ME THE HORIZON, был оштрафован

28 янв 2012 : 		 BRING ME THE HORIZON начнут написание материала в феврале

9 ноя 2011 : 		 Гитарист BRING ME THE HORIZON полез в драку с публикой

31 окт 2011 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 окт 2011 : 		 Британец пытался совершить убийство, выдавая себя за вокалиста BRING ME THE HORIZON

5 окт 2011 : 		 На вокалиста BRING ME THE HORIZON напали на сцене

3 сен 2011 : 		 BBC Session от BRING ME THE HORIZON

24 авг 2011 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 мар 2011 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 дек 2010 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

2 дек 2010 : 		 BRING ME THE HORIZON на YAHOO! MUSIC

13 окт 2010 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON попал в UK Top 15

28 сен 2010 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

17 сен 2010 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

15 сен 2010 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

25 авг 2010 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

13 авг 2010 : 		 Фронтмен BRING ME THE HORIZON об артворке к новому альбому

12 авг 2010 : 		 Детали нового альбома BRING ME THE HORIZON

4 авг 2010 : 		 Название нового альбома BRING ME THE HORIZON

20 мар 2010 : 		 BRING ME THE HORIZON начали запись нового альбома

11 мар 2010 : 		 Делюксовое издание альбома "Suicide Season" от BRING ME THE HORIZON выйдет в апреле

13 окт 2009 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

3 сен 2009 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустят новую версию последнего альбома

10 июл 2009 : 		 Бывший гитарист BLEEDING THROUGH присоединился к BRING ME THE HORIZON на постоянной основе

18 апр 2009 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON в сети

20 мар 2009 : 		 BRING ME THE HORIZON подтвердили уход гитариста, турне продолжается

15 янв 2009 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 авг 2008 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 июл 2008 : 		 Трек-лист нового альбома BRING ME THE HORIZON

8 июн 2007 : 		 Новое видео от BRING ME THE HORIZON

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|||| 21 дек 2016

Вокалист BRING ME THE HORIZON запустил линию одежды

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Вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes выпустил новую линую одежды Drop Dead, вдохновленную новой серии сериала "Star Wars", "Rogue One".

BRING ME THE HORIZON Singer Launches 'Rogue One' Clothing Line






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Altair21
21 дек 2016, 19:16		Пральна! И сингл с Кани Уэстом запишите, он же любитель митола

АртёмПлохих
22 дек 2016, 02:42		ВОТ ЛОШАРА ТО))))

xandr2100
22 дек 2016, 18:05		Артёмка-дурачок, лошара это ты, а этот петушок капусту лопатой гребёт небось, продавая барахлишко педовкам и ниферам.


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