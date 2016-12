сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SVART CROWN SVART CROWN опубликовали обложку (автор Stefan Thanneur) и трек-лист нового альбома "Abreaction", релиз которого намечен на третье марта:



“Golden Sacrament”

“Carcosa”

“The Pact: To The Devil His Due”

“Upon This Intimate Madness”

“Khimba Rites”

“Tentacion”

“Orgasmic Spiritual Ecstasy”

“Transsubstantiation”

“Emphatic Illusion”

“Lwas”

“Nganda”









+1 -2



просмотров: 216