Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года
[112]
Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом
[100]
Видео с текстом от DEEP PURPLE
[97]
Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды»
[39]
Новое видео KREATOR
[36]
все новости группы
Mutiny Within
24 дек 2016
:
Новый альбом MUTINY WITHIN выйдет зимой
22 дек 2016
:
MUTINY WITHIN выпустят новый альбом в феврале
6 фев 2013
:
MUTINY WITHIN продолжат карьеру
13 дек 2012
:
Новое видео MUTINY WITHIN
13 ноя 2012
:
Трек-лист нового альбома MUTINY WITHIN
7 ноя 2012
:
Обложка и тизер нового релиза MUTINY WITHIN
1 окт 2012
:
MUTINY WITHIN выпустят второй альбом
14 фев 2011
:
MUTINY WITHIN расстались с ROADRUNNER RECORDS
18 июл 2010
:
Новое видео MUTINY WITHIN
7 июл 2010
:
MUTINY WITHIN поменяли ударника
сегодня
Новый альбом
MUTINY WITHIN
выйдет зимой
MUTINY WITHIN выпустят новую работу, получившую название "Origins", десятого февраля. Первый сингл из этого альбома, "Archetype Of Destruction", доступен для прослушивания ниже.
+2
-2
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 310
1997-2016 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).