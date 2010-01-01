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Новый альбом MUTINY WITHIN выйдет зимой MUTINY WITHIN выпустят новую работу, получившую название "Origins", десятого февраля. Первый сингл из этого альбома, "Archetype Of Destruction", доступен для прослушивания ниже.















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