Кавер-версия ACCEPT от SNAKEYES SNAKEYES специально к новому году в качестве подарка записали кавер-версию хита ACCEPT “Metal Heart" — что из этого получилось можно услышать ниже.







More on SnakeyeS at the band's official Facebook page.





