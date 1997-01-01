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*Beyond the Black*



13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK

12 янв 2015 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале

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Новое видео BEYOND THE BLACK

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"Night Will Fade", новое видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в качестве бонус-трека в туровое издание альбома „Lost in Forever“.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Whiterey
13 янв 2017, 15:42		хорошая группа, оба лонгплея годные

YuryAntyaskin3
13 янв 2017, 15:48		Плохая группа, light-версия Within Temptation 2005 года розлива.

artanis.artanis
13 янв 2017, 16:26		нормальная группа,че

Altair21
13 янв 2017, 17:30		Одна из лучших молодых групп за последнее время. А ведь это новый состав, насколько я знаю. Ну только Дженнифер осталась разумеется.


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