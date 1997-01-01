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Beyond the Black
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Концертное видео BEYOND THE BLACK
30 янв 2016
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Новое видео BEYOND THE BLACK
6 фев 2015
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Новое видео BEYOND THE BLACK
15 янв 2015
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Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK
12 янв 2015
:
Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале
сегодня
Новое видео
BEYOND THE BLACK
"Night Will Fade", новое видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в качестве бонус-трека в туровое издание альбома „Lost in Forever“.
http://www.beyondtheblack.de/
+7
-1
(
4
)
Whiterey
13 янв 2017, 15:42
хорошая группа, оба лонгплея годные
YuryAntyaskin3
13 янв 2017, 15:48
Плохая группа, light-версия Within Temptation 2005 года розлива.
artanis.artanis
13 янв 2017, 16:26
нормальная группа,че
Altair21
13 янв 2017, 17:30
Одна из лучших молодых групп за последнее время. А ведь это новый состав, насколько я знаю. Ну только Дженнифер осталась разумеется.
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просмотров: 780
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).