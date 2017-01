сегодня



Новое видео BEYOND THE BLACK "Night Will Fade", новое видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в качестве бонус-трека в туровое издание альбома „Lost in Forever“. http://www.beyondtheblack.de/







