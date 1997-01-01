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Трейлер нового альбома KREATOR
[98]
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ...
[91]
U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
[40]
C Новым Годом!
[32]
TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
[22]
все новости группы
Armageddon
17 янв 2017
:
Новое видео гитариста ARMAGEDDON
20 окт 2016
:
Фрагмент нового релиза ARMAGEDDON
4 окт 2016
:
Фрагмент нового релиза ARMAGEDDON
25 июл 2016
:
ARMAGEDDON переиздают дебют
7 мар 2015
:
Бывший вокалист NIGHTRAGE в ARMAGEDDON
27 янв 2015
:
Новый альбом ARMAGEDDON доступен для прослушивания
21 янв 2015
:
Новое видео ARMAGEDDON
6 янв 2015
:
Бывший вокалист NIGHTRAGE поедет в тур с ARMAGEDDON
28 дек 2014
:
ARMAGEDDON ищут нового вокалиста
22 дек 2014
:
Новая песня ARMAGEDDON
6 ноя 2014
:
Новая песня ARMAGEDDON
14 окт 2014
:
Видео с выступления ARMAGEDDON
6 окт 2014
:
Новый альбом ARMAGEDDON выйдет в январе
10 сен 2014
:
Видео с выступления ARMAGEDDON
24 авг 2014
:
Видео с прохождением от ARMAGEDDON
25 июн 2014
:
Обложка нового альбома ARMAGEDDON
8 июн 2014
:
Тизер нового альбома ARMAGEDDON
29 май 2014
:
Видео с текстом от ARMAGEDDON
19 янв 2013
:
ARMAGEDDON ищут вокалиста
21 дек 2012
:
CHRISTOPHER AMOTT возродил ARMAGEDDON
9 ноя 2009
:
Переиздание альбомов ARMAGEDDON
сегодня
Новое видео гитариста
ARMAGEDDON
"Across The Skies", новое видео гитариста ARMAGEDDON Joey Concepcion'a, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).