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*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [91]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [40]
*C Новым Годом! [32]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
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*Armageddon*



17 янв 2017 : 		 Новое видео гитариста ARMAGEDDON

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового релиза ARMAGEDDON

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового релиза ARMAGEDDON

25 июл 2016 : 		 ARMAGEDDON переиздают дебют

7 мар 2015 : 		 Бывший вокалист NIGHTRAGE в ARMAGEDDON

27 янв 2015 : 		 Новый альбом ARMAGEDDON доступен для прослушивания

21 янв 2015 : 		 Новое видео ARMAGEDDON

6 янв 2015 : 		 Бывший вокалист NIGHTRAGE поедет в тур с ARMAGEDDON

28 дек 2014 : 		 ARMAGEDDON ищут нового вокалиста

22 дек 2014 : 		 Новая песня ARMAGEDDON

6 ноя 2014 : 		 Новая песня ARMAGEDDON

14 окт 2014 : 		 Видео с выступления ARMAGEDDON

6 окт 2014 : 		 Новый альбом ARMAGEDDON выйдет в январе

10 сен 2014 : 		 Видео с выступления ARMAGEDDON

24 авг 2014 : 		 Видео с прохождением от ARMAGEDDON

25 июн 2014 : 		 Обложка нового альбома ARMAGEDDON

8 июн 2014 : 		 Тизер нового альбома ARMAGEDDON

29 май 2014 : 		 Видео с текстом от ARMAGEDDON

19 янв 2013 : 		 ARMAGEDDON ищут вокалиста

21 дек 2012 : 		 CHRISTOPHER AMOTT возродил ARMAGEDDON

9 ноя 2009 : 		 Переиздание альбомов ARMAGEDDON

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Новое видео гитариста ARMAGEDDON

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"Across The Skies", новое видео гитариста ARMAGEDDON Joey Concepcion'a, доступно для просмотра ниже.

ARMAGEDDON Guitarist JOEY CONCEPCION Debuts "Across The Skies" Video



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