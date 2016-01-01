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CELLAR DARLING на NUCLEAR BLAST Группа CELLAR DARLING, основанная бывшими участниками ELUVEITIE Anna Murphy, Merlin Sutter и Ivo Henzi, заключила соглашение с лейблом Nuclear Blast, на котором в этом году состоится релиз дебютного альбома.



«Мы невероятно рады "возвращению домой" после стольких лет сотрудничества с Nuclear Blast. Они показали веру в нас в сложные времена и мы знали, что им нужно было дать одним из первых послушать нашу новую музыку — и так все получилось, что очень быстро все срослось. Мы очень гордимся и рады тому, что нашли партнеров, понимающих нашу музыку и разделяющих наше видение; вместе мы сделаем этот год нашим!»



















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