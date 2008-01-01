Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ...
[115]
Трейлер нового альбома KREATOR
[98]
U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
[43]
TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
[23]
Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной
[20]
все новости группы
Sonic Syndicate
22 янв 2017
:
Новая песня SONIC SYNDICATE
22 окт 2016
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
5 сен 2016
:
Видео с текстом от SONIC SYNDICATE
5 авг 2016
:
Новый альбом SONIC SYNDICATE выйдет в октябре
9 июл 2016
:
Музыканты SONIC SYNDICATE отвечают на вопросы
3 июн 2016
:
SONIC SYNDICATE начали запись
11 фев 2016
:
SONIC SYNDICATE на DESPOTZ RECORDS
7 авг 2015
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
15 дек 2014
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
4 июл 2014
:
Новый альбом SONIC SYNDICATE доступен для прослушивания
7 июн 2014
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
17 май 2014
:
Видео с текстом от SONIC SYNDICATE
9 май 2014
:
Трейлер нового альбома SONIC SYNDICATE
30 апр 2014
:
Трейлер нового альбома SONIC SYNDICATE
29 апр 2014
:
Детали нового альбома SONIC SYNDICATE
31 янв 2014
:
SONIC SYNDICATE приступили к записи
5 авг 2013
:
У бывшего барабанщика SONIC SYNDICATE обнаружен рак
5 май 2013
:
SONIC SYNDICATE начали работу над новым материалом
14 окт 2012
:
У басистки SONIC SYNDICATE родилась дочка
17 июл 2012
:
У барабанщика SONIC SYNDICATE родилась дочка
14 июн 2012
:
Гитарист Roger Sjunnesson покинул SONIC SYNDICATE
31 май 2012
:
Басистка SONIC SYNDICATE беременна
8 май 2012
:
SONIC SYNDICATE возвращаются
5 окт 2010
:
Профайл SONIC SYNDICATE на Facebook был удалён
1 окт 2010
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
20 авг 2010
:
Новый альбом SONIC SYNDICATE доступен для прослушивания
6 авг 2010
:
Басистка SONIC SYNDICATE "быстро восстановилась"
3 авг 2010
:
Басистка SONIC SYNDICATE получила серьезные повреждения на съемках клипа
21 июл 2010
:
SONIC SYNDICATE исполнили новую песню
7 июл 2010
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
1 июн 2010
:
Трейлер бонус-DVD SONIC SYNDICATE
18 май 2010
:
Новое видео SONIC SYNDICATE
7 май 2010
:
Новая песня SONIC SYNDICATE
5 май 2010
:
Альбомная версия новой песни SONIC SYNDICATE
18 апр 2010
:
Выход нового альбома SONIC SYNDICATE вновь перенесен
24 мар 2010
:
Выход нового альбома SONIC SYNDICATE перенесен на июль
19 мар 2010
:
Трек-лист нового альбома SONIC SYNDICATE
8 мар 2010
:
Название и обложка нового альбома SONIC SYNDICATE
25 янв 2010
:
SONIC SYNDICATE предлагают фанатам дать название альбому
13 янв 2010
:
SONIC SYNDICATE начали запись альбома
10 янв 2010
:
SONIC SYNDICATE приедут в Россию в апреле
4 янв 2010
:
Продюсером нового альбома SONIC SYNDICATE будет Toby Wright
29 дек 2009
:
SONIC SYNDICATE заканчивают работу над новыми песнями
10 окт 2009
:
Новый трек от SONIC SYNDICATE
26 сен 2009
:
Новый сингл и видео SONIC SYNDICATE
27 авг 2009
:
SONIC SYNDICATE взяли нового вокалиста
1 апр 2009
:
SONIC SYNDICATE расстаются с вокалистом
20 фев 2009
:
Новое видео от SONIC SYNDICATE
26 сен 2008
:
Eще одно видео от SONIC SYNDICATE
17 сен 2008
:
Новое видео от SONIC SYNDICATE
6 июн 2008
:
Подробности о новом альбоме SONIC SYNDICATE
11 апр 2008
:
SONIC SYNDICATE обновили студийный дневник
15 мар 2008
:
SONIC SYNDICATE в студии
21 янв 2008
:
SONIC SYNDICATE отправятся в студию
17 ноя 2006
:
SONIC SYNDICATE отправятся в студию на следующей неделе
сегодня
Новая песня
SONIC SYNDICATE
“Still Believe”, новая песня группы SONIC SYNDICATE, в записи которой принимал участие Madyx, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Confessions”, выход которого состоялся в прошлом году.
+1
-4
(
1
)
YoZh
22 янв 2017, 20:27
У них Ираклий Перцхалава на вокале?!
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 444
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
YoZh
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).