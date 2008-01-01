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Новая песня SONIC SYNDICATE “Still Believe”, новая песня группы SONIC SYNDICATE, в записи которой принимал участие Madyx, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Confessions”, выход которого состоялся в прошлом году.











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