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*Sonic Syndicate*



22 янв 2017 : 		 Новая песня SONIC SYNDICATE

22 окт 2016 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

5 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SONIC SYNDICATE

5 авг 2016 : 		 Новый альбом SONIC SYNDICATE выйдет в октябре

9 июл 2016 : 		 Музыканты SONIC SYNDICATE отвечают на вопросы

3 июн 2016 : 		 SONIC SYNDICATE начали запись

11 фев 2016 : 		 SONIC SYNDICATE на DESPOTZ RECORDS

7 авг 2015 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

15 дек 2014 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

4 июл 2014 : 		 Новый альбом SONIC SYNDICATE доступен для прослушивания

7 июн 2014 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

17 май 2014 : 		 Видео с текстом от SONIC SYNDICATE

9 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома SONIC SYNDICATE

30 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома SONIC SYNDICATE

29 апр 2014 : 		 Детали нового альбома SONIC SYNDICATE

31 янв 2014 : 		 SONIC SYNDICATE приступили к записи

5 авг 2013 : 		 У бывшего барабанщика SONIC SYNDICATE обнаружен рак

5 май 2013 : 		 SONIC SYNDICATE начали работу над новым материалом

14 окт 2012 : 		 У басистки SONIC SYNDICATE родилась дочка

17 июл 2012 : 		 У барабанщика SONIC SYNDICATE родилась дочка

14 июн 2012 : 		 Гитарист Roger Sjunnesson покинул SONIC SYNDICATE

31 май 2012 : 		 Басистка SONIC SYNDICATE беременна

8 май 2012 : 		 SONIC SYNDICATE возвращаются

5 окт 2010 : 		 Профайл SONIC SYNDICATE на Facebook был удалён

1 окт 2010 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

20 авг 2010 : 		 Новый альбом SONIC SYNDICATE доступен для прослушивания

6 авг 2010 : 		 Басистка SONIC SYNDICATE "быстро восстановилась"

3 авг 2010 : 		 Басистка SONIC SYNDICATE получила серьезные повреждения на съемках клипа

21 июл 2010 : 		 SONIC SYNDICATE исполнили новую песню

7 июл 2010 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

1 июн 2010 : 		 Трейлер бонус-DVD SONIC SYNDICATE

18 май 2010 : 		 Новое видео SONIC SYNDICATE

7 май 2010 : 		 Новая песня SONIC SYNDICATE

5 май 2010 : 		 Альбомная версия новой песни SONIC SYNDICATE

18 апр 2010 : 		 Выход нового альбома SONIC SYNDICATE вновь перенесен

24 мар 2010 : 		 Выход нового альбома SONIC SYNDICATE перенесен на июль

19 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SONIC SYNDICATE

8 мар 2010 : 		 Название и обложка нового альбома SONIC SYNDICATE

25 янв 2010 : 		 SONIC SYNDICATE предлагают фанатам дать название альбому

13 янв 2010 : 		 SONIC SYNDICATE начали запись альбома

10 янв 2010 : 		 SONIC SYNDICATE приедут в Россию в апреле

4 янв 2010 : 		 Продюсером нового альбома SONIC SYNDICATE будет Toby Wright

29 дек 2009 : 		 SONIC SYNDICATE заканчивают работу над новыми песнями

10 окт 2009 : 		 Новый трек от SONIC SYNDICATE

26 сен 2009 : 		 Новый сингл и видео SONIC SYNDICATE

27 авг 2009 : 		 SONIC SYNDICATE взяли нового вокалиста

1 апр 2009 : 		 SONIC SYNDICATE расстаются с вокалистом

20 фев 2009 : 		 Новое видео от SONIC SYNDICATE

26 сен 2008 : 		 Eще одно видео от SONIC SYNDICATE

17 сен 2008 : 		 Новое видео от SONIC SYNDICATE

6 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SONIC SYNDICATE

11 апр 2008 : 		 SONIC SYNDICATE обновили студийный дневник

15 мар 2008 : 		 SONIC SYNDICATE в студии

21 янв 2008 : 		 SONIC SYNDICATE отправятся в студию

17 ноя 2006 : 		 SONIC SYNDICATE отправятся в студию на следующей неделе

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Новая песня SONIC SYNDICATE

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“Still Believe”, новая песня группы SONIC SYNDICATE, в записи которой принимал участие Madyx, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Confessions”, выход которого состоялся в прошлом году.

SONIC SYNDICATE Streaming вЂњStill BelieveвЂќ Track Featuring MADYX




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YoZh
22 янв 2017, 20:27		У них Ираклий Перцхалава на вокале?!


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