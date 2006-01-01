"Blood-Soaked Domain", новая песня SINISTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Syncretism", релиз которого намечен на 24 февраля:
“Neurophobic”
“Convulsion Of Christ”
“Blood-Soaked Domain”
“Dominance By Acquisition”
“Syncretism”
“Black Slithering Mass”
“Rite Of The Blood Eagle”
“The Canonical Rights”
“Confession Before Slaughter”
Waсhturm
Exterminator
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