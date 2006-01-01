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*Sinister*



23 янв 2017 : 		 Новая песня SINISTER

19 дек 2016 : 		 Новый альбом SINISTER выйдет зимой

1 июн 2015 : 		 Кавер-версия SLAYER от SINISTER

13 апр 2014 : 		 Новая песня SINISTER

13 сен 2013 : 		 Видео с выступления SINISTER

26 ноя 2012 : 		 Компиляция от SINISTER

25 сен 2012 : 		 Аудиосемплы нового альбома SINISTER

31 июл 2012 : 		 Новая песня SINISTER

27 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SINISTER

24 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SINISTER

20 июн 2011 : 		 Новый басист SINISTER

25 май 2011 : 		 Новый состав SINISTER

22 май 2011 : 		 SINISTER сменили состав

6 янв 2011 : 		 Детали бокс-сета SINISTER

26 дек 2010 : 		 Бокс-сет SINISTER выйдет в феврале

21 дек 2010 : 		 Новый басист в SINISTER

9 дек 2010 : 		 Новая песня SINISTER

13 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома SINISTER

10 мар 2010 : 		 SINISTER отправятся в студию в октябре

31 авг 2009 : 		 Концертный альбом SINISTER выйдет в сентябре

25 май 2009 : 		 Ранние альбомы SINISTER будут переизданы

22 апр 2008 : 		 SINISTER выпускают сборник материалов прошлых лет

15 фев 2008 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома SINISTER

15 июл 2007 : 		 SINISTER работают над новым материалом

17 окт 2006 : 		 Подробности о концертном DVD от SINISTER

30 авг 2006 : 		 SINISTER: Трек-лист DVD "Prophecies Denied"

16 авг 2006 : 		 Обложка DVD SINISTER "Prophecies Denied" в сети

21 июл 2006 : 		 Обнародовано название концертного DVD от SINISTER

13 апр 2006 : 		 SINISTER на творческом подьеме

6 фев 2006 : 		 SINISTER выложили новые сэмплы

4 дек 2005 : 		 SINISTER начинают запись нового альбома

28 апр 2005 : 		 SINISTER: восстание из мёртвых

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Новая песня SINISTER

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"Blood-Soaked Domain", новая песня SINISTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Syncretism", релиз которого намечен на 24 февраля:

“Neurophobic”
“Convulsion Of Christ”
“Blood-Soaked Domain”
“Dominance By Acquisition”
“Syncretism”
“Black Slithering Mass”
“Rite Of The Blood Eagle”
“The Canonical Rights”
“Confession Before Slaughter”

Digipak Bonus CD
“Unhallowed Blood”

SINISTER вЂ“ Syncretism Tracklisting Revealed; "Blood-Soaked Domain" Song Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Waсhturm
23 янв 2017, 19:37		Ой блядь, одно и тоже.

Exterminator
23 янв 2017, 23:15		..и даже хуже. Полнейший самоплагиат.


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