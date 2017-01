сегодня



Новая песня SINISTER "Blood-Soaked Domain", новая песня SINISTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Syncretism", релиз которого намечен на 24 февраля:



“Neurophobic”

“Convulsion Of Christ”

“Blood-Soaked Domain”

“Dominance By Acquisition”

“Syncretism”

“Black Slithering Mass”

“Rite Of The Blood Eagle”

“The Canonical Rights”

“Confession Before Slaughter”



Digipak Bonus CD

“Unhallowed Blood”











+6 -4



( 2 ) просмотров: 726