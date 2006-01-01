Фраза, имя группы
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все новости группы
Sinister
5 фев 2017
:
Новое видео SINISTER
23 янв 2017
:
Новая песня SINISTER
19 дек 2016
:
Новый альбом SINISTER выйдет зимой
1 июн 2015
:
Кавер-версия SLAYER от SINISTER
13 апр 2014
:
Новая песня SINISTER
13 сен 2013
:
Видео с выступления SINISTER
26 ноя 2012
:
Компиляция от SINISTER
25 сен 2012
:
Аудиосемплы нового альбома SINISTER
31 июл 2012
:
Новая песня SINISTER
27 июл 2012
:
Трек-лист нового альбома SINISTER
24 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома SINISTER
20 июн 2011
:
Новый басист SINISTER
25 май 2011
:
Новый состав SINISTER
22 май 2011
:
SINISTER сменили состав
6 янв 2011
:
Детали бокс-сета SINISTER
26 дек 2010
:
Бокс-сет SINISTER выйдет в феврале
21 дек 2010
:
Новый басист в SINISTER
9 дек 2010
:
Новая песня SINISTER
13 ноя 2010
:
Детали нового альбома SINISTER
10 мар 2010
:
SINISTER отправятся в студию в октябре
31 авг 2009
:
Концертный альбом SINISTER выйдет в сентябре
25 май 2009
:
Ранние альбомы SINISTER будут переизданы
22 апр 2008
:
SINISTER выпускают сборник материалов прошлых лет
15 фев 2008
:
Обложка и дата выхода нового альбома SINISTER
15 июл 2007
:
SINISTER работают над новым материалом
17 окт 2006
:
Подробности о концертном DVD от SINISTER
30 авг 2006
:
SINISTER: Трек-лист DVD "Prophecies Denied"
16 авг 2006
:
Обложка DVD SINISTER "Prophecies Denied" в сети
21 июл 2006
:
Обнародовано название концертного DVD от SINISTER
13 апр 2006
:
SINISTER на творческом подьеме
6 фев 2006
:
SINISTER выложили новые сэмплы
4 дек 2005
:
SINISTER начинают запись нового альбома
28 апр 2005
:
SINISTER: восстание из мёртвых
сегодня
Новое видео
SINISTER
"Neurophobic", новое видео SINISTER, доступно для просмотра ниже.
http://sinister.wingsofdeath.nu
+3
-1
(
1
)
rassol
5 фев 2017, 17:31
Нечего так девка.
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rassol
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).