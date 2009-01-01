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LITA FORD работает над новым альбомом LITA FORD в интервью VintageRock.com сообщила, что приступила к работе над новым альбомом вместе с Gary Hoey, с котором сотрудничала на диске 2012 года:



«Он мрачный и риффоориентированный — много гитар. Я могла позволить гитаре говорить на нем самой за себя. Так что я очень довольна».



















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