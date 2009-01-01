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*Lita Ford*



26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

28 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE

25 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE

15 апр 2016 : 		 LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»

2 апр 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

1 мар 2016 : 		 LITA FORD о временном уходе из THE RUNAWAYS

1 мар 2016 : 		 LITA FORD: «ROBERT PLANT звал меня в LED ZEPPELIN»

23 фев 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

16 фев 2016 : 		 LITA FORD об отношениях с TONY IOMMI

30 янв 2016 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в апреле

20 янв 2016 : 		 Мемуары LITA'ы FORD выйдут в феврале

4 янв 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 окт 2015 : 		 LITA FORD о своих отношениях с SHARON OSBOURNE

7 окт 2015 : 		 LITA FORD о разнице между сочинением песен и написанием книги

1 окт 2015 : 		 LITA FORD: «В моей биографии полно грязи»

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 июл 2015 : 		 LITA FORD о словах JACKIE FOX, что её якобы изнасиловал Ким Фоули

25 июл 2015 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в феврале

25 апр 2015 : 		 Мемуары LITA FORD выйдут в октябре

17 фев 2015 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 окт 2014 : 		 Бывший гитарист THE UNION UNDERGROUND в LITA FORD

11 июл 2014 : 		 LITA FORD выпустит мемуары в ноябре

29 апр 2014 : 		 Видео с выступления LITA FORD и CHERIE CURRIE

21 фев 2014 : 		 LITA FORD и GARY HOEY на NAMM

12 янв 2014 : 		 LITA FORD и CHERIE CURRIE исполнили 'Cherry Bomb' со SLASH'ом

11 янв 2014 : 		 SLASH, GLENN HUGHES присоединились на сцене к LITA FORD

4 дек 2013 : 		 LITA FORD исполнила песню ALICE COOPER

10 ноя 2013 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 сен 2013 : 		 Обложка концертного релиза LITA FORD

3 сен 2013 : 		 LITA FORD исполнила 'Close My Eyes Forever' с фанатом

27 авг 2013 : 		 LITA FORD записала песню с CHERIE CURRIE

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз LITA FORD выйдет в октябре

24 июн 2013 : 		 LITA FORD просит помощи у поклонников

27 май 2013 : 		 LITA FORD исполнила классикуTHE RUNAWAYS

9 май 2013 : 		 Акустический сет LITA FORD онлайн

8 май 2013 : 		 Новое видео LITA FORD

23 апр 2013 : 		 Концертный релиз LITA FORD выйдет в сентябре

10 апр 2013 : 		 Акустика от LITA FORD

25 мар 2013 : 		 LITA FORD планирует концертный релиз

24 мар 2013 : 		 Вокалист KEEL присоединился на сцене к LITA FORD

1 мар 2013 : 		 LITA FORD: "Идея шоу DEE SNIDER'a просто отвратительна!"

12 янв 2013 : 		 LITA FORD, DEE SNIDER спели 'Close My Eyes Forever'

20 дек 2012 : 		 GARY HOEY присоединился на сцене к LITA FORD

29 ноя 2012 : 		 Видео с выступления LITA FORD

12 окт 2012 : 		 LITA FORD: видео с выступления

7 сен 2012 : 		 LITA FORD в акустике

30 авг 2012 : 		 LITA FORD в акустике

24 авг 2012 : 		 LITA FORD в акустике

24 июл 2012 : 		 LITA FORD исполнила 'Close My Eyes Forever' с имитатором OZZY

21 июл 2012 : 		 LITA FORD в акустике

5 июл 2012 : 		 LITA FORD: видео с выступления

27 июн 2012 : 		 LITA FORD в акустике

9 июн 2012 : 		 Превью нового винила LITA FORD

12 май 2012 : 		 Новая песня LITA FORD

10 май 2012 : 		 LITA FORD: новая песня

22 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LITA FORD

20 мар 2012 : 		 Дата выхода нового альбома LITA FORD

22 янв 2012 : 		 LITA FORD в акустике

13 янв 2012 : 		 LITA FORD на SPV/STEAMHAMMER

22 ноя 2011 : 		 LITA FORD не против реюниона THE RUNAWAYS

16 май 2011 : 		 Видео с выступления LITA FORD

26 янв 2011 : 		 Видео с выступления LITA FORD

18 янв 2011 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

14 апр 2010 : 		 LITA FORD и её муж записали песню для TV

17 ноя 2009 : 		 LITA FORD нарушила молчание насчёт фильма "The Runaways"

13 сен 2009 : 		 Еще один трек от LITA FORD

8 сен 2009 : 		 Новая песня LITA FORD

14 авг 2009 : 		 Винил нового альбома LITA FORD выйдет с другой обложкой

4 авг 2009 : 		 Трек-лист нового альбома LITA FORD

15 май 2009 : 		 LITA FORD: Оторвемся на большой сцене!

8 июн 2008 : 		 LITA FORD анонсировала состав для записи и турне

24 мар 2008 : 		 LITA FORD возвращается!

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LITA FORD работает над новым альбомом

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LITA FORD в интервью VintageRock.com сообщила, что приступила к работе над новым альбомом вместе с Gary Hoey, с котором сотрудничала на диске 2012 года:

«Он мрачный и риффоориентированный — много гитар. Я могла позволить гитаре говорить на нем самой за себя. Так что я очень довольна».

LITA FORD Is Working On 'Dark' And 'Riffy' New Album








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