сегодня



Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной Richie Kotzen выпустит новую, уже двадцать первую по счёту, работу "Salting Earth" 14 апреля на собственном лейбле Headroom-Inc.



Трек-лист:



01. End Of Earth

02. Thunder

03. Divine Power

04. I've Got You

05. My Rock

06. This Is Life

07. Make It Easy

08. Meds

09. Cannon Ball

10. Grammy



Одну из новых песен с диска, "Grammy", можно прослушать ниже.











+0 -0



просмотров: 226