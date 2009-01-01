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*Meliah Rage*



13 фев 2017 : 		 MELIAH RAGE начали запись

28 июн 2016 : 		 Переиздания MELIAH RAGE доступны в цифровом варианте

19 авг 2015 : 		 Сборник MELIAH RAGE выйдет в августе

12 май 2014 : 		 Новый проект участников MELIAH RAGE, WARGASM

20 апр 2014 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

5 мар 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MELIAH RAGE

24 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни MELIAH RAGE

27 мар 2013 : 		 MELIAH RAGE нашли нового вокалиста

6 мар 2013 : 		 "Death Valley Dream" MELIAH RAGE выйдет на виниле

9 окт 2012 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

17 май 2012 : 		 Бывший вокалист MELIAH RAGE записал фортепьянную кавер-версию классического хита BLACK SABBATH

9 июл 2011 : 		 Детали нового альбома MELIAH RAGE

23 апр 2011 : 		 MELIAH RAGE на METAL ON METAL RECORDS

4 апр 2011 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

26 янв 2011 : 		 PAUL SOUZA вновь в MELIAH RAGE

17 янв 2011 : 		 Фронтмен MELIAH RAGE вернулся из своей миссии на Гаити

31 мар 2010 : 		 У MELIAH RAGE готовы 14 песен для нового альбома

31 июл 2009 : 		 Выход нового диска MELIAH RAGE отложен на конец августа

6 июн 2009 : 		 Обложка нового альбома MELIAH RAGE

11 янв 2009 : 		 Название нового альбома MELIAH RAGE

29 июл 2007 : 		 MELIAH RAGE: европейский релиз альбома 'The Deep And Dreamless Sleep'

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MELIAH RAGE начали запись

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MELIAH RAGE официально приступили к записи нового материала, релиз которого намечен на этот год на лейбле лауреата Грэмми, басиста MEGADETH, Dave Ellefson EMP Label Group. 

MELIAH RAGE Begin Recording New Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional
13 фев 2017, 19:55		Чего-то я в этой жизни не понимаю. Культовые группа, типа Wintersun, не может позволить себе запись альбома в выгодных для нее условиях. Разные там Amoral или Axxis не могут найти себе нормальный лейбл. За то сколько сейчас порожняка активизировалось? Poltergeist, Darkness, Exumer, так и Meliah Rage клепают альбом за альбомом. Неужели кому-то это нужно? =(


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