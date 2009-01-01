Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
METALLICA выступит с LADY GAGA
[38]
Басист METALLICA защитил LARS'a ULRICH'a от нападок
[29]
Фронтмен METALLICA против порнографии
[29]
BLACK SABBATH отыграли финальное шоу
[27]
Новое видео KREATOR
[27]
все новости группы
Meliah Rage
13 фев 2017
:
MELIAH RAGE начали запись
28 июн 2016
:
Переиздания MELIAH RAGE доступны в цифровом варианте
19 авг 2015
:
Сборник MELIAH RAGE выйдет в августе
12 май 2014
:
Новый проект участников MELIAH RAGE, WARGASM
20 апр 2014
:
Новое видео MELIAH RAGE
5 мар 2014
:
Трек-лист нового альбома MELIAH RAGE
24 апр 2013
:
Фрагмент новой песни MELIAH RAGE
27 мар 2013
:
MELIAH RAGE нашли нового вокалиста
6 мар 2013
:
"Death Valley Dream" MELIAH RAGE выйдет на виниле
9 окт 2012
:
Новое видео MELIAH RAGE
17 май 2012
:
Бывший вокалист MELIAH RAGE записал фортепьянную кавер-версию классического хита BLACK SABBATH
9 июл 2011
:
Детали нового альбома MELIAH RAGE
23 апр 2011
:
MELIAH RAGE на METAL ON METAL RECORDS
4 апр 2011
:
Новое видео MELIAH RAGE
26 янв 2011
:
PAUL SOUZA вновь в MELIAH RAGE
17 янв 2011
:
Фронтмен MELIAH RAGE вернулся из своей миссии на Гаити
31 мар 2010
:
У MELIAH RAGE готовы 14 песен для нового альбома
31 июл 2009
:
Выход нового диска MELIAH RAGE отложен на конец августа
6 июн 2009
:
Обложка нового альбома MELIAH RAGE
11 янв 2009
:
Название нового альбома MELIAH RAGE
29 июл 2007
:
MELIAH RAGE: европейский релиз альбома 'The Deep And Dreamless Sleep'
сегодня
MELIAH RAGE
начали запись
MELIAH RAGE официально приступили к записи нового материала, релиз которого намечен на этот год на лейбле лауреата Грэмми, басиста MEGADETH, Dave Ellefson EMP Label Group.
+1
-0
(
1
)
Exceptional
13 фев 2017, 19:55
Чего-то я в этой жизни не понимаю. Культовые группа, типа Wintersun, не может позволить себе запись альбома в выгодных для нее условиях. Разные там Amoral или Axxis не могут найти себе нормальный лейбл. За то сколько сейчас порожняка активизировалось? Poltergeist, Darkness, Exumer, так и Meliah Rage клепают альбом за альбомом. Неужели кому-то это нужно? =(
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 261
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Exceptional
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).