13 апр 2017



Обложка и трек-лист нового альбома BEASTMAKER BEASTMAKER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Inside The Skull", выход которого намечен на девятнадцатое мая на Rise Above Records:



“Evil One”

“Heaven To Hell”

“Now Howls The Beast”

“Of God’s Creation”

“Give Me A Sign”

“Nature Of The Damned”

“Psychic Visions”

“Inside The Skull”

“Night Bird”

“Sick Sick Demon”











